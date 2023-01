Rystende sag: Håndbold-boss anklaget for børneporno

En uhyggelig sag har chokeret den franske håndboldverden.

Bruno Martini, dobbelt verdensmester og mangeårig målmand på det franske landshold, er blevet sigtet for 'krænkelse af en mindreårig' samt 'optagelse af børnepornografisk materiale'.

Det oplyser Francetvinfo og nyhedsbureauet AFP.

Bruno Martini blev arresteret mandag morgen og stillet for en dommer tirsdag, oplyser de franske medier.

Onsdag er det kommet frem, at Martini, der i dag fungerer som præsident i den nationale håndboldliga i Frankrig, vil blive retsforfulgt.

Bruno Martini var i mange år en profil på det franske håndboldlandshold. Foto: Jacques Demarthon/Ritzau Scanpix

Sendte videoer og billeder

Sagen stammer fra sommeren 2020, hvor en dengang 13-årig dreng har forklaret, at han blev kontaktet af Martini på et socialt medie. Derefter blev drengen lokket til at sende adskillige selfies og videoer af seksuel karakter, inden Martini foreslog, at de skulle mødes.

Det møde blev aldrig til noget, fortæller drengen i retten.

De franske specialmyndigheder har brugt måneder på at efterforske sagen, hvilket i sidste ende førte frem til, at man kunne anholde Bruno Martini for at stå bag profilen på internettet.

Erkender sig skyldig

Francetvinfo oplyser, at håndboldstjernen har erkendt at have kontaktet drengen på det sociale medie, men Bruno Martini hævder, at han hele tiden troede, drengen var over 15 år gammel.

Kilder tæt på sagen oplyser til de franske medier, at Bruno Martini formentlig vil erkende sin skyld og dermed modtage en mildere straf end, hvis han nægtede og senere blev kendt skyldig.

Derfor er Bruno Martini løsladt igen.