Rystet spiller: Nu må vi få hovedet ud af egen røv

Henrik Møllgaard er i chok over, at et verdensklassehold kan falde fra hinanden så let

MALMØ (Ekstra Bladet): Henrik Møllgaard er rystet. Chokeret. Og i markedet for et quick fix, der kan ruske op i et torpederet landshold.

- Der var ikke mange, der sad og var sure i omklædningsrummet. Jeg tror, vi mest af alt var rystede over den tilstand, vi er endt i på så kort tid. Jeg har i hvert fald ikke haft fornemmelsen af, at det var på vej, siger han.

- Selv efter sådan et par halve træninger tog vi til Frankrig og viste, hvad vi egentlig har af kvalitet både i første, andet og tredje geled – og det er så fuldstændig væk efter en… Ja, ikke så dårlig kamp mod Island. Men resultatmæssigt var den noget rigtig lort for os, og ja… Det har åbenbart bragt os i en tilstand, jeg ikke troede, vi overhovedet rummede, siger Henrik Møllgaard.

- Mest af alt drejer det sig om at få noget humør tilbage. Der var jo ikke meget snak mandag aften efter kampen hverken i omklædningsrummet eller ved middagsbordet. I dag har det mest været et spørgsmål om overhovedet at komme til at ligne et hold igen.

Er stemningen spøgelsesagtig?

- Ja. Det er jo ikke et spørgsmål om, at vi er blevet dårlige spillere eller et dårligt hold, for jeg tror ikke, nogen betvivler, hvor dygtige vi er. Men lige nu ligner vi bare ikke det hold, vi ER – og det skal vi jo grave dybt efter.

- Det er ikke nemt, når alle sidder og tier stille og passer deres egne ting. Derfor har dagen i dag drejet sig om at finde noget humør. Det var frygteligt at se alle de fejl, vi lavede i går, men det er ikke et spørgsmål om at ramme hinanden. Det kan vi. Men vi skal også ligne et håndboldhold igen, siger Henrik Møllgaard.

- Måske er det bare det der med at balancere på randen af fiasko. Skulle der virkelig ikke mere til? Jeg vil næsten håbe, det bare er det,

Han kan dele øretæver ud, han kan skyde, han kan også spille venstre fløj - og nu stiller Henrik Møllgaard sig også til rådighed som målmand... Foto: Lars Poulsen

Hvordan er det at være afhængig af Island?

- Jeg håber jo, det kommer til at hjælpe os, og at vi rent faktisk får hovedet ud af egen røv. Nu kender vi resultatet inden vores kamp, og så er det bare ind at varme op. Jeg håber, det kommer til at gavne os, at vi har noget andet at tænke på, end hvor sølle vi selv ser ud lige nu.

Hvordan reagerer du som person – med galgenhumor?

- Vi fik da lige snakket om, at selv efter et par dårlige dage, så var det da egentlig utroligt, vi alligevel var i stand til at komme længere ned…

- Vi forsøger at grave os ud af det ved rent faktisk at tale om elefanten i rummet. For der ER meget stille, og der mangler noget humør lige nu, og det kan alle forstå. Men jeg er stadig chokeret over, at der ikke skulle mere til, før dette verdensklassehold kunne falde fra hinanden.

- Et er at spille dårligt, nogle kan falde ud, og vi spiller dårligt, det sker jo og det kan man leve med. Men det, at vi som hold slet ikke ligner os selv, har i hvert fald ramt mig på stoltheden. At der ikke skulle mere til.

Selvtilliden kan godt nok drøne hurtigt ud af et hold, som Henrik Møllgaard ikke tøver med at kalde verdensklasse. Ingen kan bare se det lige nu. Foto: Lars Poulsen

Sniger tvivlen sig så også ind, om I kan løfte jer hurtigt nok?

- Det kan jeg da godt have min tvivl om. Derfor tror jeg, det er fint, de sidste timer ikke kommer til at dreje sig om egen kamp og os selv. Det kommer til at handle om, hvorvidt Island kan hjælpe os, og så håber vi selv at kunne få lov til at spille om det. Komme videre og måske finde noget… Ja… Fundet noget frihed igen.

- Men der er et stykke vej, for vi skal have hjælp, og så skal vi selv klare vores opgave. Jeg er da heller ikke 100 procent sikker på, det bare flasker sig. VI er et underligt sted, og vi skal have gravet humør, energi og kvalitet op.

