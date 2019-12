KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Sandra Toft drev de franske skytter til vanvid. Hun stak konstant og kontant en hånd eller et ben ud og parerede, hvis hun da ikke reddede med andre dele af kroppen – eller blev skudt hårdt efter hovedet.

15 redninger og 47 procent er nærmest intergalaktisk klasse på en dag, da landsholdet stod vaklende på kanten og kiggede seks fod ned i hullet. De slog Frankrig 20-18 i en hysterisk nervøs kamp og forrygende afslutning.

Der var god grund til at juble for Super Sandra! Danmark er videre til mellemrunden! Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Sandra Toft turde ikke kigge, men Stine Jørgensen satte iskoldt det sidste straffe ind, og så jublede og skreg de, så det kunne høres til Kyoto, Tokyo og Osaka. Sandra Toft lagde sig på ryggen i målet med hænderne for øjnene.

- Jeg var meget træt. Jeg troede sgu helt ærligt ikke rigtig på, at det kunne lade sig gøre, og så er det jo bare en kæmpe forløsning til sidst, fortæller en lykkelig keeper efter dramaet.

- Det er jo europa- og verdensmestrene, vi har slået, og de smadrede os sidste år. Den sad lidt i kroppen på mig. Selvfølgelig troede jeg på, det kunne lade sig gøre, meeen… Jeg mente heller ikke på forhånd, at chancen var så stor. Men vi greb den, siger hun.

- Det her var der ikke nogen, der havde set komme. Det er jo en pragtpræstation. Jeg har de sejeste holdkammerater, og de knokler som svin foran mig. Det er uden tvivl det bedste forsvar, jeg har stået bag i lang tid.

- Hver gang, franskmændene kom ind under tremeteren, så blev de hakket ned. Det gjorde ondt på dem, og til sidst ville de slet ikke ind. Hver gang, jeg havde dessiner til forsvaret, gjorde kammeraterne lige præcis, hvad jeg sagde, og så er det jo en fornøjelse at stå på mål.

Hun tjener til hverdag hyren i Brest ude på Bretagnes spids, og klubkammeraterne har drillet hende hele efteråret.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Åh, jeg glæder mig allerede til at komme hjem til Brest. Det bliver en fornøjelse. Nu har jeg hele efteråret hørt på, at jeg kommer hjem tidligt, fordi jeg skal spille President’s Cup. Karma. Karma!

Du spiller helt forrygende. Er det noget, du bare kan hive frem, når det gælder?

- Det ville da være dejligt. Jeg tror, det er en kombination af, hvad der er på spil. Det er den der forpulede OL-kvalifikation, som jeg ikke vil have til at forsvinde allerede nu, og så er det en kombination af god taktik og godt forsvar. Engang imellem går det bare op i en højere enhed.

Hvordan var det at opleve afslutningen?

- Helt forfærdeligt. Jeg frygtede, de ville dømme nøl mod os – igen! Men vi får heldigvis kæmpet os til det straffekast, og derefter var der jo ikke noget. Min puls var pænt høj. Jeg kiggede ikke, da Stine skød.

- Jeg har intet overblik over, hvad der nu venter. Jeg er fuldstændig ligeglad. Nu skal jeg snart have en øl, jeg måtte ikke have en med i studiet og måtte nøjes med lakridspiber, siger Sandra Toft, der med holdet skal møde Norge, Holland og Serbien i den rækkefølge.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Sidste år stod hun ikke på toppen og blev decideret skudt i sænk mod Frankrig og skiftet ud efter 20 minutter.

Hvad er forskellen?

- Jeg har knoklet hårdt siden sidste år. Jeg vil ikke igen rejse fra et mesterskab med den følelse, jeg tog hjem med. Ikke kun selve resultatet men også min egen præstation. Engang imellem betaler hårdt arbejde sig.

Anne Mette Hansen skulle bruge ti forsøg til sine fem scoringer, men den vigtigste faldt til 19-17 – og hun skaffede straffekastet, da Frankrig de sidste 33 sekunder angreb overalt på banen.

- Jeg synes bare, at minutter og til sidst sekunder gik ufatteligt langsomt. Vi kørte på sidste aflevering, så jeg følte, at nu skal den bare jernes ind. Gik den ikke ind, måtte den ryge om bag mål, så alle kunne nå at løbe hjem. Heldigvis gik den ind. Jeg er simpelt hen så glad, siger Anne Mette Hansen.

- Straffekastet var rigtigt vigtigt. Jeg synes, det er rart, at vi gik mod mål og ikke tøvede til sidst. Det var fand’me vigtigt, at Stine satte den ind.

Györ-spilleren lovpriser sin målmand i høje toner.

- Det var kaos til sidst. Det er altid spændende at spille sådan nogle kampe, og det er fand’me rart, at vi har Sandra, der bare tager alle frie skud. Hun var helt sindssyg. Men da vi fik den sidste udvisning tre minutter før tid, tænkte jeg, det må være løgn det her. Men så var Sandra der jo igen. Fantastisk!

