Så er der nyt om Mikkel Hansens hjernerystelse

Paris Saint-Germain har lukket fuldstændig ned, når det gælder bulletiner om Mikkel Hansens helbred.

Danskeren er sat ud af spillet med hjernerystelse, og hardhitteren fra Helsingør var således heller ikke med, da pariserne i Champions League lørdag med møje og lidt besvær slog upåagtede Elverum 25-22 på en propfyldt norsk udebane.

Spørgsmålet er så, om monsieur Hansen når at blive klar til efterårets eneste landsholdssamling, hvor Danmark om tre stiver uger bliver testet mod Frankrig og efterfølgende Norge eller Spanien i Aarhus og Aalborg.

Derefter samles holdet først mellem jul og nytår for at tune formen, inden det går løs ved EM i Sverige. En slutrunde, der med guld sender Danmark i en imponerende situation som regerende mester i såvel EM, VM og OL!

Ekstra Bladet har kontaktet franske pressekilder hos L’Equipe, og der KAN være godt nyt på vej.

Den uofficielle melding er ifølge vandrørene, at Mikkel Hansen i denne uge bliver testet, om han kan tåle styrketræning og løb. Hvis verdens bedste håndboldspiller får grønt lys oven på strabadserne, kan han i næste uge forsøge at deltage i håndboldrelateret træning.

Hvis den også forløber tilfredsstillende, er Mikkel Hansen klar til igen at tørne ud for Paris Handball – og Danmark!

- Som sædvanlig, når det gælder PSG, får vi ikke meget at vide. Klubben tager udviklingen i forhold til skaden fra dag til dag, fortæller en af håndboldreporterne hos L’Equipe.

Sporene skræmmer, efter den svenske stregspiller Jesper Nielsen for to år siden kom for tidligt i aktion efter en lignende hovedskade og efterfølgende var ude af spil i månedsvis. PSG tager fornuftigt nok hovedskader meget alvorligt og løber ingen risiko.

Ingen ved, hvordan Mikkel Hansen kom til skade. Det skete under træning efter kampen mod Nantes 11. september, hvor danskeren i øvrigt plaffede ni kugler i kassen. Efterfølgende har han misset opgør mod Zagreb, Chartres, Pick Szeged, Toulouse og Elverum.

Paris Handball spiller torsdag i Nimes, og det bliver med garanti uden Mikkel Hansen. Men de danske håndboldfans kan stadig håbe at få verdensmesteren at se 24. og 26. oktober i Jylland.

