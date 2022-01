BUDAPEST (Ekstra Bladet): Reaktionen hos Nikolaj Jacobsen efter det smalle nederlag til Frankrig var, at han da rigtig gerne ville have vundet, men så er det heller ikke værre end det.

Han havde selv valgt at spare Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Magnus Saugstrup, så de kan være helt friske til semifinalen fredag mod Spanien.

De to førstnævnte er Danmarks to topscorere ved slutrunden, så på forhånd havde landstræneren sendt det signal, at opgøret mod Frankrig ikke havde topprioritet.

Men derfor ærgrede han sig da alligevel over nederlaget på 30-29. Især i betragtning af, at Danmark med 13 minutter igen første 27-22. De sidste 12 minutter tabte Danmark 8-2.

- I havde alt under kontrol i 48 minutter, hvad sker der så?

- Vi brænder et par chancer der gør, at de desværre får færten og så har vi et par dumme fejl, da vi fører 27-22 som koster at de får lov til at lave deres mål for hurtigt. Det giver lidt uro. De får mere gejst, og vi falder lidt. Jeg er ærgerlig over at have tabt, for jeg synes, vi spiller en virkelig flot kamp.

- Er der en opgave i at få dine spillere tilbage på sporet i forhold til semifinalen?

- Det er der ikke. Men lige nu er vi skuffede, fordi vi ikke synes, vi får som fortjent. Vi havde fortjent at vinde.

- I får Jacob Holm i gang i dag. Hvad får det af betydning for det kommende forløb?

- Det var vigtigt. Jacob spillede en flot kamp og viser, at han er der hvor han skal være og klar til at byde ind på fredag.

- Selv om I taber kampen virker du til at være ret opløftet?

- Jeg er skuffet over, at vi ikke vinder, men jeg synes, vi spiller en virkelig flot kamp.

- Er du tilfreds med, at I skal møde Spanien i semifinalen?

- Det er et godt turneringshold. Det er en blanding af yngre kræfter og en masse erfaring. De har stadigvæk et rigtig godt forsvar og to af verdens bedste målmænd. Og så har de fået noget mere fart ind i deres angrebsspil, så det skal vi have kigget på.

- Men jeg synes vi står rigtig godt og er klar til en forhåbentligt spændende weekend, siger Nikolaj Jacobsen.

Forsvarsgeneralen Henrik Møllgaard havde denne kommentar efter kampen mod Frankrig:

Artiklen fortsætter under billedet...

Henrik Møllgaard havde godt fat Melvyn Richardsson. Foto. Ritzau Scanpix.

- Vi havde 45-50 minutter, hvor vi suverænt var det bedste hold på banen. Så for de lov til at lave to-tre mål hurtigt, hvor de ikke skal kæmpe for dem på samme måde, som de havde gjort de første 45 minutter.

- Så sneg der sig noget nerve ind i kampen, og selv om vi ikke have noget på spil, sneg der sig en lille smule nervøsitet ind. Vi mistede en smule højde og tryghed ved hinanden rent defensivt, og offensivt smed vi en bold eller to for meget væk og misser et skud.

- Jeg synes virkelig, vi havde fortjent at vinde i dag. Men selvfølgelig kan vi lægge det væk i morgen. Vi ville selvfølgelig gerne have vundet, men det er trods alt sekundært. Nu er semifinalen det eneste, der gælder.

- Og Spanien er et hold, vi kender godt, men her er de med nye typer. Der er sagt farvel til et par af de gamle drenge, og nu har de lidt yngre bagspillere med. De har gjort det rigtig fint.

Uforståeligt kollaps