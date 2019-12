Så galt kan det gå: Danmark risikerer historisk nedtur

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Danmark kan vinde VM-guld – Danmark kan ende som nummer 16!

Når landsholdet kl. 12.30 dansk tid møder Frankrig, er der utroligt meget på spil. Kun en sejr sender holdet videre i VM, uafgjort er ikke nok, fordi holdet tabte til Tyskland og har en dårligere målscore end Frankrig.

Hvis VM-kampagnen sender Danmark uden for top 12, vil det være et historisk elendigt resultat. Siden gennembruddet med VM-sølv i 1993 har det ringeste i denne sammenhæng været en 13. plads ved VM i 2003 og VM 2007, hvor Danmark ikke formåede at kvalificere sig over to kampe mod Ukraine.

Hvis landstræneren mener, han har flyttet holdet, har han fuldstændig ret. Hvis Danmark ikke vinder, har han flyttet det ud af top 12!

Her er scenarierne:

HVIS DANMARK VINDER

Danmark går videre til hovedrunden med et point.

Det er udelukkende resultaterne fra de indbyrdes kampe mellem de tre kvalificerede hold, der tæller i forhold til point med videre i turneringen.

Tyskland og Sydkorea er sikre. De mødes kl. 11.00, og resultatet af det opgør afgør, hvor mange point de slæber med.

Vinder Tyskland tager germanerne fire point med, Sydkorea tager et, Danmark et.

Vinder Sydkorea tager de tre point, Tyskland to og Danmark et.

Ved uafgjort snupper tyskerne tre, Sydkorea 2 og Danmark et point med.

Danmarks gruppe B parres så med gruppe A, hvor Norge og Holland er sikre.

Norge og Holland spiller samtidig med Danmark-Frankrig.

Slovenien og Serbien slås klokken 7.00 om den sidste billet fra gruppe A.

Kampene i hovedrunden spilles søndag, mandag og onsdag.

Kamptidspunkterne ligger endnu ikke fast, men bliver annonceret en time efter dagens sidste kamp.

De to bedste mandskaber krydser derefter med de tilsvarende hold fra turneringens anden halvdel.

Semifinalerne spilles fredag den 13. og finale plus bronzekamp søndag den 15. december.





HVIS KAMPEN ENDER UAFGJORT

Frankrig går videre.

Enten på grund af bedre målscore end Danmark.

Eller – hvis Tyskland taber til Sydkorea, og Tyskland, Frankrig og Danmark står lige på point – på grund indbyrdes kampe. Frankrig slog Tyskland, der slog Danmark.





HVIS DANMARK IKKE VINDER

Danmark bliver nummer fire i gruppen og skal spille President’s Cup.

Det indebærer to kampe mod to andre gruppe-firere om pladserne fra 13 til 16.

Danmark skal i ’semifinalen’ møde nummer fire fra gruppe A.

Det sker ifølge planen søndag kl. 04.30 dansk tid!

Modstanderen kan blive Serbien, Slovenien eller Angola, hvis afrikanerne slår Cuba og Serbien slår Slovenien.

Hvis Danmark vinder den kamp, skal holdet i aktion igen mandag kl. 10 og kæmpe om 13/14 pladsen.

Hvis Danmark taber, skal holdet i aktion kl. 07.00 og spille om 15/16 pladsen.

