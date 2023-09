Så skete det: Mestre tager første sejr

De seneste to års danske håndboldmestre fra GOG har med lidt forsinkelse fået vind i sejlene i den nye sæson.

Efter blot et point i de første to kampe tog sydfynboerne en pligtsejr på hjemmebane over oprykkerne fra TMS Ringsted, der blev besejret med 36-26.

Storfavoritternes halvtunge start på sæsonen kan formentlig tilskrives afskeden med flere store profiler og et skifte på trænerposten. Og også mod Ringsted skulle GOG-motoren bruge tid til at komme op i omdrejninger.

Midt i første halvleg var hjemmeholdet bagud 8-10, men fire mål i træk lagde grunden til en pauseføring på 16-13.

Stak af efter pausen

Efter sidebyttet var der ingen tvivl om, hvilken vej det gik. Selv om den tidligere GOG-keeper Andreas Haagen sprællede i Ringsted-målet, var mestrene snart ude af syne for oprykkerne.

Især backerne Emil Madsen og Nicolai Pedersen fik sat sig igennem, mens Aron Mensing stadig mangler at få indstillet skudarmen.

Tilgangen fra Flensburg-Handewitt leverede et par assister til holdkammeraterne, men måtte bruge seks forsøg til sine to scoringer.

GOG er nu oppe på tre point efter tre kampe, mens TMS Ringsted bliver stående på to point.

