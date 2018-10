Så skulle den søpapegøje vist være pelset

SKJERN (Ekstra Bladet) 1500 ellevilde færinger i Skjern udmanøvrerede fuldstændig de tilrejsende danske udebanefans. Der blev skrålet igennem på nationalmelodien, og velkomsten ved Færøernes indløb var vel nærmest på Balkan-niveau.

De jublede igennem over hver en tackling, og græsk-romerske brydegreb blev applauderet lystigt – og så taler vi slet ikke om brølet, da Niclas Selvig udlignede til 1-1…

Holdet tabte som forventet stort, tilskuerne havde en fest. Der var knald på i Skjern. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Men med 17-35 skulle den søpapegøje vist være pelset, men det var dog store Nikolaj Markussen, der blev harpuneret allerede efter to minutter, da han dykkede ind i en solid kindhest fra Kjartan Johansen.

- Jeg fik en finger i øjet. Den sad sgu meget godt, og selv om vi fik renset linser og alt sådan noget, så havde jeg stadig ret stort felt, hvor det var svært for mig at se i store perioder. Den sad lige i krogen, det hævede og var meget ubehageligt. Jeg havde håbet på en masse gode minutter i dag, så det er ærgerligt, siger ’Hammeren fra Helsinge’.

Nikolaj Jacobsen var tilfreds med det meste.

- Jeg synes da, vi godt kan stramme den til at være mere end godkendt. Vi dominerer kampen næsten fra start til slut bortset fra et par dumme fejl i begyndelsen.

Du var hidsig og tog timeout allerede ved 7-4!

- Narj, det var mere det, at jeg syntes, vi holdt boldene lidt for længe i kontrafasen. De mødte os meget tidligt, og derfor var det bedre, hvis vi slap boldene hurtigt. Vores backs kom ikke som aftalt ude i det brede punkt efter krydsspillet, og det var jeg lidt irriteret over.

Nikolaj Markussen til tælling allerede efter et par minutter af kampen. Den lange bomber fik en færøsk finger i øjet og måtte opgive at spiller mere. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

- Min plan var egentlig, at Nikolaj Markussen og Mikkel Hansen skulle dele spilletiden 50/50, og så er det selvfølgelig ærgerligt, han får en finger i øjet.

Du har rost duoen Møllgaard og Lynggaard. I dag sidder Alexander helt ude på tilskuerrækkerne…

- Det var ikke på forhånd bestemt, at det var Lynggaard, der skulle sidde over, men det var helt tiden meningen, at Anders Zachariassen skulle have chancen. Nu synes jeg jo så, at Henrik Toft slap bedst fra kampen i onsdags…

Man kunne jo også argumentere for at give ham en chance til?

- Jo, men nu handler det jo ikke kun om de 12 minutter på banen mod Ukraine – vi kigger også meget på træningerne i ugens løb, ikke.

Og der har du været tilfreds?

- Jaaaeh… Men jeg er egentlig tilfreds med dem alle tre, og derfor er det også ærgerligt, at Alexander slap lidt uheldigt fra oplevelsen i onsdags.

Hvad siger du til Zachariassen?

- Han spiller rigtigt fint. Han kommer altid med en god indstilling og kæmper med alt, han har. Han dækker fint op i dag og løser opgaverne. Men jeg kan ikke finde nogen, der ikke får en godkendt indsats i dag.

Han har vel spillet sig tættere på VM?

- Han har da ikke gjort sin chance dårligere, lad mig sige det sådan. Men der er stadig et par måneder til VM, og jeg vil se, hvem der gør det godt – og så vil jeg ikke kommentere det yderligere.

Men lad os skære ind til benet: Hvis René Toft bliver VM-klar, så er det ligesom at vinde i lotto?

- Arh, lad os nu se. René har efterhånden spillet mange slutrunder, hvor han ikke har spillet kampe inden. Vi vil rigtigt gerne have René med, og jeg ved, han gerne vil. Så må vi se, om kroppen er der, siger landstræneren.

Niclas Selvig har netop udlignet til 1-1. Jublen på og uden for banen var nærmest ubeskrivelig. Der var dømt færøsk fest i Skjern lørdag eftermiddag. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Anders Zachariassen sad over i kampen mod Ukraine, men Flensburg-stregen tog revanche med seks scoringer uden afbrændere, han trak tre straffekast og en enkelt udvisning.

- Færøerne leverede en overraskende god indsats i Montenegro, så vi vidste, de ville komme med alt, hvad de havde – og vi vidste, at sådan en kamp kunne vi jo næsten kun ’tabe’. Så det er godt, vi får leveret sådan et resultat. Der var den niveauforskel, der skulle være.

De kommer som om, nogen har råbt grind!

- Ja, det er det samme med islændingene. De kommer med en fighterindstilling af den anden verden, og hatten af for det. De gør det sgu fint. Jeg synes, det er fint, at dommerlinjen blev sådan, så må vi jo bare affinde os med det og give igen. Det er sgu i orden at dele lidt tæsk ud i dagens håndbold.

Nu kommer den onde: Nu skal du rose dig selv!

- Haha, det kommer jeg ikke til.

Men din kamp var til ros, ikke?

- Jo. Det var da okay.

Landsholdsspillerne mødes næste gang 28. december og har blot to testkampe mod Ungarn i starten af januar, inden det går løs ved VM på hjemmebane.

