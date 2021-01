Sådan er danskernes liv i VM's coronaboble

Skal du have en fordel i managerspillet til håndbold-VM, så læs ekspertens inside-tips lige her (+)

KAIRO (Ekstra Bladet): Kvindelandsholdet var i december i vintertungt, midtjysk mørke spærret inde på hotellet i Herning under EM – og overlevede. Så er forholdene noget venligere, når det gælder Nikolaj Jacobsen og hans mænd, der tirsdag eftermiddag landede i Egypten i 27 graders pænt solskin.

De har oven i købet den fordel, at forholdene på Cairo Marriott Hotel byder på masser af mulighed for at snuppe sig en mundfuld varm og frisk luft mellem strabadserne.

Vi har spurgt et udsnit af spillerne, hvad de på forhånd har gjort sig af tanker – og hvordan de har forberedt sig på tre uger i VM’s helt store corona-boble.

Morten Olsen slider som en hest inden afrejsen. Foto: Lars Poulsen

MORTEN OLSEN

- Jeg håber, vi i det mindste bare kan komme til at se solen en lille smule, men ellers er det jo, som det plejer med landsholdet: Vi har ikke så meget tid uden for de faste ting.

- Vi plejer at have mulighed for nogle gåture, og det bliver selvfølgelig begrænset denne gang. Vi var langt ude på landet i Kroatien i 2018, og dengang var det sådan set ligegyldigt, om man var ude eller inde. Når først turneringen er i gang, ser jeg ikke omgivelserne som det helt store problem.

SIMON HALD

- Vi har nogle ekstra spil med, og der er planlagt nogle sociale aftener med quizzer og den slags, og så få vi et fint fællesrum, så det ikke bare bliver på værelserne, det foregår. Jeg ved godt, vi ikke kan komme ud og se noget, men vi kan heldigvis komme ud i frisk luft inde på hotellet. Det vil jo være rart at kunne udnytte, at der er sol og lidt varmere i Egypten end derhjemme.

NIKOLAJ LÆSØ

- Jeg har ikke tænkt så meget over det. Det bliver selvfølgelig anderledes, end vi er vant til, når man ikke kan gå en masse ture, men jeg tror, det handler om at få lavet noget andet. I Danmark spillede vi en masse bordtennis, så jeg tænker egentlig, at det mest handler om ikke at bruge for meget krudt på at tænke over det.

EMIL NIELSEN

- Jeg ville jo have taget min ipad med under alle omstændigheder, men det kan da være, den bliver brugt mere end først forventet. Nej, jeg tænker, DHF får lavet et fint set-up med nogle spil og noget værk, så jeg tror, vi kommer til at hygge os. Det bliver rigtig fint.

Niklas Landin for fuld vinderattitude. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

NIKLAS LANDIN

- Det bliver meget det samme, som det plejer. Vi har selvfølgelig normalt vores gåture, vi bevæger os jo aldrig langt væk fra hotellet, så personligt tænker jeg ikke, det bliver specielt anderledes denne gang. Vi har planlagt aktiviteter, quiz og konkurrencer, vi kan tage os til i fællesrummet, så det bliver rigtig godt.

- Det bliver en lille prøve for os at skulle være så meget sammen i så lang tid uden at blive trætte af hinanden, men jeg er ret sikker på, at det skal vi nok løse.

Var det noget, I savnede i Malmø sidste år?

- Vi fik i hvert fald lært, at det var utroligt vigtigt at få fællesrummet op at køre med det samme.

Havde I ikke noget rum?

- Joeh, det var der, men… Der skal jo også være nogen inde i fællesrummet, før der kommer liv, og det var der måske ikke… Ja… Jeg ved ikke, om det havde skylden, for jeg har været til andre slutrunder, hvor vi ikke rigtig har brugt fællesrummet.

- Jeg mindes faktisk ikke, at der overhovedet var et, da jeg startede på landsholdet, så det fungere både med og uden. Men jeg tror, det er vigtigt for os denne gang at have noget, vi kan mødes om.

Lasse Svan og Mathias Gidsel i den sidste test mod Norge før togtet til Kairo. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

LASSE SVAN

- Jeg har ikke taget ekstra forholdsregler. Vi er et meget socialt landshold, og vi har det rigtig godt med hinanden. Det var måske noget af det, vi ikke lykkedes så godt med ved EM i 2020 i Sverige, men det er til gengæld noget, vi har påtalt rigtig meget i vores samling i efteråret. Jeg er ikke nervøs for, at der skal gå lejrkuller i den. Vi har så mange ting, vi kan lave, når der ikke er håndbold på programmet.

MAGNUS LANDIN

- Det er ret uvant for de fleste, men jeg tager det, som det kommer. På forhånd tænker man, at der bliver taget frihed fra en, men normalt er man heller ikke sindssygt meget ude til en slutrunde.

- Jeg har taget min computer og ipad med. Jeg har også sneget min PlayStation med, hvis jeg skal være ærlig. Man bruger alligevel meget tid på værelset ved slutrunder.

Nikolaj Jacobsen har husket sin pude hjemme fra Thurø. Uden den går det ikke. Foto: Lars Poulsen

NIKOLAJ JACOBSEN

- Det bliver ikke, som det plejer, men jeg skal jo som sædvanlig bruge en masse tid på video. Men det der med, at du ikke kan gå en tur, og at der hele tiden er et rødt bånd foran dig, sætter selvfølgelig nogle begrænsninger. Det kommer helt sikkert til at spille en stor rolle for os alle.

- Vi skal sørge for at lave noget ud over håndbolden. Da vi havde VM i Danmark, kunne vi gå en tur i byen og drikke en kop kaffe og få besøg af familien. Alt det er væk nu, og derfor skal vi være bedre til at være sammen og lave noget sammen.

HENRIK MØLLGAARD

- Jeg ved ikke, om man kan forberede sig på det. Vi har prøvet det i små doser i Champions League, hvor vi også er blevet hentet og bragt og isoleret fuldstændig på et hotel, men det er selvfølgelig noget andet, når det nu foregår over te uger.

- Det betyder noget, at man ikke lige kan trække sig og gå ud i en time med en kammerat eller bare være dig selv og lige strække ben og drikke en kop kaffe.

- Nu skal vi være sammen hele tiden. Det bliver nogle lange dage, så jeg er glad for, at vi har et landshold, hvor vi er glade for at være sammen. Det skal nok gå.

MADS MENSAH

- Medierne gør det måske til noget mere specielt, end det i virkeligheden er. Når vi er af sted, er vi altid i en form for en boble. Her er det selvfølgelig irriterende, at man pludselig ikke må noget, for så vil man det måske endnu mere. Det, der kommer til at mangle, er at kunne gå en tur udenfor og sætte sig på en café. Men det er ikke noget, der bekymrer mig.

