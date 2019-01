Sådan er de 12 hold: Danmark bedst af alle

Halvdelen af holdene er siet fra, og nu er der kun 12 hold tilbage til at kæmpe om VM-guldet. De 12 hold er fordelt i to grupper i mellemrunden, og herfra går de to bedste fra hver gruppe videre til semifinalerne, som spilles på fredag i Hamborg.

Inden det går løs i dag i Køln og Herning har Ekstra Bladet testet formen hos de 12 hold. Her er de rangeret fra nummer et til tolv efter deres aktuelle styrke.

Danmark

Sejren over Norge, som mange har haft blandt guldfavoritterne, sender Danmark helt til tops. Selv efter at Rene Toft gik ud med en skade, fungerede forsvaret fint. Nikolaj Jacobsen har mange løsningsmodeller i skuffen, og han bruger dem fint.

Tyskland

Præcis som Danmark nyder tyskerne godt af hjemmebanefordelen. Tyskland kommer fra en ret skrap gruppe, men beviste i det uafgjorte opgør mod Frankrig, at holdet har potentialet til at gå helt til tops. Det ligner en semifinale i Hamborg.

Sverige

Svenskerne blæste igennem den indledende gruppe med maksimumpoint. Havde problemer med Qatar og Ungarn, men viste ellers skræmmende styrke. Holdet er væsentligt forstærket i forhold til EM for et år siden, hvor det blev til sølv.

Frankrig

Som så mange andre hold er også Frankrig ramt af skader, men bredden er trods alt så stor, at de forsvarende verdensmestre vandt de tætte kampe mod Brasilien og Rusland. Holdet var i problemer mod Tyskland, men reddede det ene point hjem.

Norge

Det tredje nordiske bud på en semifinaleplads. Bortset fra nederlaget til Danmark, viste Norge overlegen styrke i gruppespillet. Holdets kontramaskine er den bedste af slagsen ved disse mesterskaber. Det er for tidligt at afskrive nordmændene.

Kroatien

Kroaterne vandt overraskende den indledende gruppe med en sejr over de spanske europamestre. Det vidner om klasse. En forklaring er to rigtig gode målmand og stor effektivitet i afslutningerne. Deres 61 procent overgås kun af Norge og Danmark.

Spanien

De kom til VM som forsvarende europamestre, og i de første kampe var holdet meget overbevisende. Men Spanien mangler skytter, og det er modstanderne ved at læse. De ellers dygtige keepere har ikke stået på et niveau som Niklas Landin.

Ungarn

Danmarks første modstander i mellemrunden har svinget en del i kvalitet. De to uafgjorte kampe mod Argentina og Egypten afslørede, at Ungarn ikke hører til blandt topfavoritterne. Holdet er ramt af skader og har to gange skiftet ud i truppen.

Brasilien

Sydamerikanerne er VM’s største overraskelse. Sejrene over Serbien og Rusland viser, at Brasilien skal tages alvorligt som håndboldnation. Der er saft og kraft i truppen, og det er ikke umuligt at holdet også kan skabe ravage i mellemrunden.

Egypten

Danmarks anden modstander i mellemrunden overraskede ved at snuppe pladsen fra Qatar. Nordafrikanerne er et ganske homogent hold, som både Sverige og Ungarn havde store problemer med. Bliver et spændende bekendtskab i Boxen.

Tunesien

De kom til VM som afrikanske mestre, men holdet har ikke samme styrke som Egypten. Niveauet på holdet falder ganske meget, når førstekæden skal have et hvil på bænken. Målmændene har alt for få redninger til, at holdet kan overraske.

Island

Holdet har igen fået Gudmundur Gudmundsson som træner, og den lille iltre mand har fået noget at se til. Island har ikke tidligere tiders styrke, og selv Gudmundur på må erkende, at potentialet ikke er til at kunne spille lige op med de bedste hold.

