Sådan er Nikolajs EM-trup lige nu: Fantastisk!

Flere af landsholdets profiler strålede i sidste runde for deres klubber – nu er de klar til at give den gas ved EM i Sverige

Hans Lindberg blev helt og fører topscorerlisten, Michael Damgaard hamrer missiler i kassen fra alle vinkler, og Niklas Landin leverede en bagatel af 16 redninger, da THW Kiel udraderede Lemgo og dermed går til EM-pause i spidsen for Bundesligaen.

Mens Nikolaj Jacobsen i Brøndby må vente længselsfuldt på adskillige af sine største profiler op til EM i januar, har der vanen tro været et hav af kampe julen over – og senest søndag adskillige store danske præstationer.

Hans Lindberg blev den helt store helt for Füchse Berlin, der kom i store problemer på udebane mod bundholdet TVB Stuttgart. I en forrygende afslutning lykkedes det ’Hans Majestæt’ at bringe Füchse i front 32-31 med 25 sekunder igen.

Stuttgart fik udlignet, og så burde det jo næsten ikke kunne lade sig gøre, men gæsterne fik alligevel bragt Hans Lindberg i en position, så han i kampens yderste sekund kunne sikre sejren med scoringen til 33-32.

Han har selvfølgelig også en vis rutine i afgørende kasser. For snart otte år siden var det jo også Hans Lindberg, der i en dramatisk EM-kamp mod Makedonien reddede Danmark, der i den grad var på vej hjem fra slutrunden efter en elendig start. Ulrik Wilbeks tropper endte så med at smadre alt derfra og vinde guldet!

Højt humør i Anja Andersen Hallen i Brøndby. Mikkel Hansen har i modsætning til danskerne i Bundesligaen ikke været i kamp i julen. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Hans Lindberg ryster fortsat ikke på hånden. Den 38-årige veteran nettede otte gange på otte forsøg – heraf tre på straffe – og topper lige akkurat Bundesligaens plaffeliste med 149 træffere efter de første 20 runder.

Michael Damgaard er nummer seks på listen med 116 indtævede bolde. Lollikken scorede på gennembrud og slangehug ni gange på 14 forsøg hjemme mod Wetzlar, og Magdeburg vandt opgøret komfortabelt med 34-27.

Det var ikke målmændenes kamp, og ifølge statistikkerne havde Jannick Green blot fire parader i løbet af de 38 minutter, han spillede.

Så var der helt anderledes snit over Niklas Landin, der storspillede i THW Kiels sejr hjemme over Lemgo. Supermålmanden spillede fuld tid på nær 11 sekunder, nappede 16 bolde og blev klokket for en redningsprocent på 41 i en kamp, nordtyskerne foran 10.285 tilskuere vandt 31-24. Lillebror Magnus Landin kom ligesom fløjkollegaen Rune Dahmke ikke på måltavlen.

Sæsonens helt store overraskelse, Hannover med Morten Olsen som styrmand, måtte ude nøjes med 32-32 mod Minden. Kaptajnen fra Osted scorede fem gange på ni forsøg i pointdelingen, der betyder, at THW Kiel overvintrer alene på førstepladsen et point foran Hannover, der har et points forspring til Flensburg og Magdeburg.

Men nu gælder det heldigvis forberedelserne til EM. Nikolaj Jacobsen kan endelig råde over en fuld trup, når landsholdet den 2. januar om morgenen rejser til Metz og Paris for at spille Golden League mod Norge og Frankrig.

Se også: Presset Pytlick tænker ikke på fyreseddel

Se også: Føler sig misforstået om Klavs Bruun

Se også: Hul i tarmen: Verdens bedste misser EM