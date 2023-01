Sådan fik han berømt kælenavn

'Haaans Majestæt!'

Sådan lyder det i højttalerne i Malmö Arena, når Lindberg har scoret.

Det berømte kælenavn blev opfundet for mange år siden, da han spillede for Team Helsinge tilbage i starten af årtusindet.

- Det var halspeakeren dengang, der begyndte på det ud af ingenting. Så lå det i dvale noget tid, og så er det faktisk nøjagtig de to mennesker i Malmö Arena, der til slutrunden i 2011 begyndte på det igen, siger 41-årige Lindberg til Ekstra Bladet.

Lindberg bliver hyldet med sit kælenavn, hver gang han scorer. Foto: Lars Poulsen

- Jeg tror, at der var nogle gamle Helsinge-folk, der havde bannere med, og så spurgte de ind til det. Det er den vej igennem, at det begyndte at komme på landsholdet.

- Det er så fint. Det er sjovt.

Flere danske sportsstjerner har fået berømte kælenavne.

- Det lader jeg andre om at bedømme. Det er nogle sjove navne, at sammenlignes med.

- Om det er det fedeste ved jeg ikke.

To 'royale' mødes

I 2019, da Danmark vandt VM-guld på hjemmebane, blev Hans Majestæt kaldt hen til kronprins Frederik, da guldet var hjemme.

- Jeg tror, at kronprinsen var stolt og glad over at få lov til at stå der og være en del af fejringen.

- Jeg fik et kram med på vejen. Der var bare god stemning. Det var sjovt, siger Lindberg.

