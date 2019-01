Sådan kan du fejre gulddrengene i København mandag

Hele Danmark skal have mulighed for at fejre de nykårede danske verdensmestre i håndbold.

For efter triumfen i Boxen skal de danske håndboldherrer et smut forbi Herning Kongrescenter for at modtage den første hyldest. Det gør de efter planen kl. 21.20

Men danskerne øst for Storebælt skal naturligvis ikke snydes.

Derfor begiver de danske verdensmestre sig mandag mod København, hvor den står på rådhus-pandekager og balkonhyldest.

Oprindeligt var det meningen, at fejringen skulle finde sted kl. 16.30. Men det er nu flyttet.

I stedet tager overborgmester Frank Jensen imod kl. 17.

- Danmark er verdensmestre! Håndboldherrerne har leveret en sportspræstation i absolut verdensklasse. Jeg ønsker vores VM-vindere et kæmpe tillykke og glæder mig til at byde på rådhus-pandekager og fejre triumfen på Københavns Rådhus, siger Frank Jensen i en pressemeddelelse.

Svært at beskrive

Også i Dansk Håndbold Forbund er der glæde - også til at fejre mesterskabet med de mange fans.

- Det er svært at beskrive, hvor stort et øjeblik det her er i dansk sportshistorie. Det bliver ikke meget større end at vinde VM-guld, og når det endda gøres på hjemmebane, er det endnu større. Guldmedaljen står til evighed som et symbol på den enorme fest, vi har haft i København og Herning.

- Jeg glæder mig på vegne af hele dansk håndbold til modtagelsen på Rådhuspladsen, hvor guldet fejres med de fans, som har båret drengene gennem hele turneringen, siger generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund Morten Stig Christensen.

Efter planen går de danske verdensmestre ud på balkonen mod Rådhuspladsen kl. 17.25 mandag.

