Sådan, Norge! Stor hjælp til Danmark

Det holdt hårdt, men Norge slog her til aften Sloveniens EM-værter 26-23 i et brag af en kamp.

Måske den bedste der er spillet ved slutrunden på Balkan.

Og det er godt set med danske briller, inden Danmark møder netop Norge onsdag.

For resultatet betyder, at Norge er klar til semifinalen allerede inden kampen. Og det er godt, fordi Slovenien, der som bekendt slog Danmark i åbningskampen og dermed er bedre indbyrdes, smed to vigtige point.

Slovenerne er på fire point, mens Danmark er på seks – og begge hold har en kamp tilbage.

Danmark skal dermed have uafgjort mod Norge i den sidste kamp onsdag for at holde Slovenien bag sig, da vi forventer, at slovenerne slår Ungarn, der ikke har det vilde at spille for.

Slovenien havde længe, meget længe, Norge i en skruestik. Selvom nordmændene i offensiven kom buldrende med stjernerne Henny Reistad, Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal (især Reistad), slog slovenerne igen.

I målet havde de Maja Vojnovic, der især efter pausen leverede noget af det vildeste, der er set i europæisk kvindehåndbold de sidste mange år. Hun reddede den ene norske afslutning efter den anden og holdt dermed sit hold inde i den hektiske kamp.

Men da det gjaldt, viste Henny Reistad, hvad hun er lavet af. Hun tordnede boldene i mål næsten efter behag, og det er i høj grad hendes ti mål, der gør, at Norge nu er klar til semifinalen.

Senere mandag spiller Sverige mod Ungarn. Svenskerne har brug for sejr, hvis de vil bevare chancen for at nappe pladsen i semifinalen.