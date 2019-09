Sælger dansk verdensmester

Johan Hansen er i gang med sin sidste sæson i Bjerringbro-Silkeborg (BSH) i denne omgang.

Landsholdsfløjen skifter til sommer til Hannover-Burgdorf i Tyskland.

Det fortæller færingen, der i begyndelsen af året var med til at sikre Danmark VM-guld, til TV2 Sport.

- Jeg føler, det er det rigtige tidspunkt i min karriere at prøve noget nyt. Og at spille i Bundesligaen har altid været en stor drøm, siger Johan Hansen til tv-stationen.

Johan Hansen, der vandt VM-guld med håndboldherrerne i januar, er nu solgt til Tyskland. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Dermed skifter han væk, et år før hans kontrakt med BSH står til at udløbe.

Johan Hansen har spillet for BSH siden sommeren 2015. Inden da optrådte han for Skanderborg.

- Vi havde håbet på at kunne beholde ham længere, men da vi skrev en langvarig kontrakt, var vi klar over, at tiden kunne komme, inden kontrakten stod til udløb i 2021, siger BSH-direktør Jesper Schou i en pressemeddelelse.

BSH skal lørdag i aktion mod Fredericia i Herre Håndbold Ligaen.

Johan Hansen og co. ligger inden kampen på tabellens sjetteplads med fem point efter fire kampe.

