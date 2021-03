Sæsonen i breddehåndbold er annulleret

Håndboldsæsonen 2020/21 bliver afsluttet før tid i landets lavere rækker.

Der vil således ikke blive spillet mere håndbold i 2. division og rækkerne derunder.

Det har Dansk Håndbold Forbunds (DHF) repræsentantskab mandag besluttet, skriver DHF på sin hjemmeside.

- Selv om vi ser frem mod en yderligere åbning af samfundet, som forhåbentlig betyder, at håndbolden igen kan rykke indendørs, har den omfattende nedlukning alligevel haft så store konsekvenser for håndbolden, at turneringsudvalget i Dansk Håndbold Forbund har svært ved at se for sig, at turneringen kan blive spillet færdig, lyder det.

Af samme grund vil der ikke være nogen hold, der hverken rykker op eller ned efter sæsonen, skriver DHF.

Det er anden sæson i træk, der lukkes ned før tid i de lavere danske håndboldrækker. Sidste år var det også på grund af coronapandemien.