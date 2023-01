Sammenholdet er vores styrke

Han blev hurtigt førstevalget på højre fløj, spillede 60 minutter i flere kampe, og langt inde i VM-turneringen havde han en flot scoringsprocent med 12 mål på 14 afslutninger.

Men der var problemer i forsvaret, og da landstræner Nikolaj Jacobsen hentede Niclas Kirkeløkke ind, blev Johan Hansen placeret på bænken. Ofret på taktikkens alter.

Det kan synes som en hård skæbne, men den hurtige og afslutningssikre fløj fortæller her, hvordan sammenholdet i gruppen går forud for den enkeltes selviskhed.

- Men først må du lige fortælle, hvordan det føles at skulle spille din tredje VM-finale?

- Det er helt vanvittigt at tænke på. Da vi var så dygtige at vinde VM-finalen på hjemmebane i Herning, og få lov til at fejre det i Herning og senere på Rådhuspladsen foran vores fans, var det uden tvivl det største, jeg har oplevet som håndboldspiller.

- Så var vi så dygtige at gøre det igen i 21 i Egypten. Det var lidt andre omstændigheder med corona-bobbel og isolation. Det var en anderledes oplevelse, men fantastisk at kunne gøre det to gange i streg.

- Nu har der været en del snak i medierne om, at vi kunne være det første hold, der kunne vinde det tre gange i træk. Det har vi også selv snakket om, og vi synes, vi har holdet til det. Vi ville ikke være tilfredse med blot at nå til en kvartfinale.

- Vi har spillet helt fantastisk igen i den her turnering. Og nu har vi muligheden for at skrive håndboldhistorie. Jeg mener også, at de her franskmænd skylder os en guldmedalje fra OL i 2021.

Landsholdet vil have revanche i aftenens finale. Foto. Lars Poulsen.

- Det føler I?

- Ja, men det er de små marginaler, der afgør de her kampe. Det så vi også i 2021. Vi vil gøre alt i vores magt til at slå de franskmænd og vinde VM.

- Synes du, holdet fortsat udvikler sig?

- Helt sikkert. Det er en af vores stærke sider. Det er så mange dygtige håndboldspillere rundt i landet og i Bundesligaen, som sagtens kunne være med her. Vores bredde er helt fænomenal. Og kigger man på det hold, vi havde i 2019, har der også været en stor udskiftning i truppen.

- Siden 2021 er endnu et par nye unge dukket op. Det viser bare, hvor dygtige vi er også på talentsiden. At der hele tiden kommer nye, store talenter, der kan gå ind og bidrage til en slutrunde. Det er meget imponerende.

- Men hvordan har I det sammen som gruppe?

- Det er så det næste i forhold til de her unge spillere, der kommer ind og kan bidrage til spillet. Det kan de, fordi vi har så god en gruppe, hvor alle støtter hinanden, og hvor vi har det godt med hinanden.

- Det kan jeg også huske, fra jeg selv kom med første gang. Jeg havde set Mikkel Hansen og Niclas Landin og alle de andre mange gange i fjernsynet og havde en enorm respekt for dem.

- Men man kan bare mærke fra første sekund, man kommer ind i truppen, at man er på lige fod med dem. Du bliver taget godt imod, og der bliver lavet pis med dig, og du kan tage pis på dem.

- Alle snakker godt med alle, og selvfølgelig skal der være lidt hierarki, vi har en anfører blandt andet. Men når man sidder ved middagsbordet, mærker man ikke, der er nogen, der har en større rolle end andre.

- Tror du, at det medvirker til, at man lige giver sig lidt ekstra for kammeraten, når man står derinde i kampene?

- Helt sikkert. Det ved jeg også, at Nikolaj vægter højt. Når vi er kammerater udenfor banen, er det helt sikkert, at det hjælper os inde på banen. At man vil gøre rigtig meget for sin sidekammerat.

- Nu har den her turnering udviklet sig lidt anderledes for dig, efter at Niclas Kirkeløkke er blevet indkaldt. Hvordan tackler du det mentalt?

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke har været lidt af en rutchetur. Jeg var mentalt stærkere op til den her slutrunde. Væsentlig stærkere end i alle mine andre år med landsholdet.

- Jeg var meget afklaret og meget forberedt på den opgave, der var. Jeg synes også, at det er gået rigtig godt. Det har jeg også fået at vide af både træner og medspillere. Midt i turneringen havde jeg nogle kampe, hvor jeg spillede 60 minutter.

- Men så er der omstændigheder, der gør, at Nikolaj henter Kirkeløkke ind. Han vil have noget mere fysik i forsvaret. Det er så på bekostning af min spilletid.

Landstræneren ville have mere fysik og hentede Kirkeløkke til truppen. Foto: Lars Poulsen

- Men igen, apropos vores gruppe, det er sådan, det er. For at vi som hold skal præstere allerbedst, skal vi gøre vores bedste i de minutter, vi får. Det er Nikolajs opgave at stille holdet. Og det er svært at sige ham imod, når man vinder.

- Vi har mange gode spillere. Mads Mensah har heller ikke spillet så meget i den her turnering. Det er også en spiller, der 100 procent accepterer sin rolle. Han bidrager i de minutter han får, og han bidrager også uden for banen.

- Det er den store kvalitet i vores trup. Vi har et fællesmål, og det står vi inde for. Og så bakker vi træneren op i de beslutninger, han tager, siger Johan Hansen.

