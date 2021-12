Sandra: Jeg scorede da et af deres mål

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): 18 redninger på 32 skud. Redningsprocent på 56! Sandra Toft så kollegaen ordne paragrafferne i stor stil mod Ungarn, fredag var det kaptajnen der spillede fuld tid, gjorde det fremragende og naturligvis scorer topkarakter.

Tjekkerne førte 5-1 efter fem minutter. Resten af kampen scorede de kun ni gange … Danmark vandt 29-14.

- Det er dejligt, at vi vinder så stort. Før i tiden har vi ofte rodet rundt i sådan nogle kampe, så jeg er rigtig glad for, at vi får hanket op i os selv og bare brager derudad igen, siger Sandra Toft.

- Ved du, hvorfor I giver jer selv en dårlig start igen i dag?

- Så længe, vi kommer tilbage og får styr på det, så går det nok også. Men det er selvfølgelig noget, vi skal have kigget på.

Line Haugsted gav Sandra Toft en udfordring 11 minutter før tid. Foto: Lars Poulsen

Danmarks forsvar er verdensklasse!

Sandra Toft var involveret i en munter detalje i kampen, da hun først reddede et skud og så på forunderlig vis fik klovnet kuglen i kassen.

- Du lavede et flot mål til 20-13 – til dem!

- Ja ikke? Jeg kan ikke forstå, de ikke gav mig det mål.

- Hvad skete der?

- Jeg tror, jeg blev overrasket over, at jeg faktisk greb den, og så var jeg allerede videre – og tabte jeg den. Den må jeg jo tage på min kappe. Jeg håbede, at ingen så det, men det var der jo.

- Ligger der noget i, at I inden kampen var sikre på at gå i kvartfinalen?

- Ja… Det er svært at sige. Måske ligger det lidt i underbevidstheden, vi havde jo snakket om, det IKKE skulle få indflydelse.

- Men alene det, at man snakker om det, indikerer vel også …

- Jah, så ligger det der måske, men jeg synes trods alt, at de første syv minutter ikke var så gode, men de sidste 53 lignede vi jo ikke et hold, der var sikker på noget som helst, siger Sandra Toft, der via Tysklands sejr over Sydkorea kom i kvartfinalen fra sengen på hotellet.

Det ser ikke umiddelbart ud som om, Sandra Toft har styr på løjerne her - men det er faktisk billedet af en ny stor redning blandt de 18, hun leverede i kampen. Foto: Lars Poulsen

- Du sov dig simpelt hen ind i en kvartfinale?

- Haha, nej okay, jeg vågnede, da der var pause. Det var specielt. Jeg er ikke vant til, at vi så tidligt er sikre på at gå videre, når vi er til slutrunder. Men det er jo dejligt med den ro, det giver. Vi plejer at have kniven på struben og skal vinde mod alle mulige gode lande, når vi er afsted. Vi er nået rigtigt langt på kort tid, og det er en fornøjelse at spille på dette hold.

- Haugsted siger, hun kedede sig lidt i dag …

- Haha, jeg kan i hvert fald godt mærke, at jeg har spillet kamp, og hun gav mig også en udfordring 11 minutter før tid, da hun sagde, at der kun måtte gå 15 mål ind. Så måtte jeg jo makke ret. Så kiggede jeg op og så, de allerede havde scoret 13.

- Ja, med lidt hjælp fra én ….

- Ja, det er rigtigt. De havde kun scoret 12, jeg scorede det sidste!

Line Haugsted er også grund-tilfreds trods den sløje indledning.

- Vores start var lidt sløj. Vi havde spillet os i kvartfinalen, men vi fik styr på det, og Sandra tog jo alt derinde. Vi slider lidt i angrebet, men scorer alligevel 29. Jeg synes, det endte som en godkendt kamp – men også en lidt kedelig én.

- Der var bare ikke nogen nerve i den, vel. Den var sådan lidt flad, og dommerne ville blande sig lidt i alt muligt. Den var bare kedelig, siger forsvarsgeneralen.