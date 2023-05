Sandra lukkede ned: Store CL-tæsk til dansk topklub

Odense Håndbold missede lørdag mulighed for at spille sig videre til Champions Leagues Final 4-stævne for første gang i klubbens historie.

Oppe mod en spillemæssig overmagt og en enorm og højlydt modstand fra tribunerne tabte Odense 28-37 mod cheftræner Ulrik Kirkelys kommende klub, Györ, som dermed vandt den samlede dyst med 11 mål efter 29-27 i Odense sidste weekend.

Med for Györ var danskerne Sandra Toft, Line Haugsted og Anne Mette Hansen, men den slovenske bagspiller Ana Gros var med ti mål den mest lysende stjerne.

Györ er med den samlede sejr for 15. gang i de seneste 16 udgaver af den fineste europæiske turnering blandt de sidste fire deltagere. Ni finaler har udløst fem titler.

Ud over Györ er også norske Kristiansand Vipers klar til Final 4-stævnet i MVM Dome i Budapest 3.-4. juni.

Søndag slutter Kristina Jørgensen og Metz sig til selskabet, hvis holdet hjemme ikke smider sit seksmåls-forspring mod Ferencvaros. Og Team Esbjerg booker billet til festen for anden sæson i træk, hvis Jesper Jensens tropper ude forvalter sit firemålsforspring mod CSM Bucuresti succesfuldt.

Odense, der var uden de skadede profiler Althea Rienhardt og Mie Højlund, blev i lørdagens opgør blæst omkuld fra første fløjt. Györ gjorde således stort set alt rigtigt i indledningen og kom foran 3-0 efter mindre end tre minutters spil.

Fynboerne svarede lidt igen, men især Ana Gros og Nadine Schatzl var hårde ved gæsterne, der slet ikke havde noget modsvar til værternes stærke og tempofyldte offensiv.

Kun den hollandske fløjspiller Bo van Wetering bed med seks mål i de første 30 minutter lidt fra sig. Göyr førte dog 21-14 ved pausen og dermed samlet med ni mål.

Ulrik Kirkelys pausesnak ændrede ikke på den store klasseforskel. Tværtimod blev starten på anden halvleg et mareridt for Odense.

Sandra Toft rullede gardinet ned, og efter syv mål på syv minutter mod et modløst udehold stod det 28-14.

Med duellen de facto afgjort handlede det mest om at begrænse skaden i de sidste 23 minutter, og det lykkedes som det eneste lørdag for Odense mod et hjemmehold, som modsat sin træners instrukser lettede foden en smule fra speederen.

Med exitten i Champions League kan Odense fokusere 100 procent på at hjemføre sit tredje danske mesterskab i træk.

Holdet er med to runder tilbage af slutspillets gruppespil sikret førstepladsen i gruppe 1, og i semifinalerne venter formentligt en duel med Ikast Håndbold.

