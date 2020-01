Sandra Toft er verdens bedste målmand

Håndboldmediet Handball Planet har kåret danske Sandra Toft som verdens bedste målvogter i 2019.

Det er 12 håndboldjournalister fra hele verden, der på fire nominerede i hver kategori har kunnet uddele henholdsvis tre, to og et point samt fansene, som dog med deres stemme talte for 10, 7, 4 og 1..

Her viste Sandra Toft sig suveræn. For af de 18.548 fans, der deltog i afstemningen om bedste keeper, stemte hele 43 procent af dem på den danske keeper fra Brest Bretagne. Dermed fik hun det højeste stemmetal af alle, samtidig med at hun samlet også fik flest point af alle med 15.

- Det har været et vildt år med DM-titlen i Esbjerg og klubskifte til Frankrig med topkamp og Champions League. VM var selvfølgelig en kæmpe skuffelse, men jeg er beæret over at slutte året af med kåringen som World Female Goalkeeper 2019.

- Det betyder meget, at det både er eksperter og fans, der har peget på mig. Så tusind tak til alle der har stemt, siger Toft til Dansk Håndbold Forbund.

Sandra Toft stod et flot VM og sluttede med en redningsprocent på 39 procent efter 90 redninger på 229 skud.

Stemmerne blandt de fire nominerede målmænd:

Sandra Toft (DAN): 15

Tess Wester (HOL): 7

Amandine Leynaud (FRA): 4

Anna Sedoykina (RUS): 1

