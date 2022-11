Sandra Toft indrømmer: - Det kan godt ramme hårdt

Landsholdets anfører lukker i store træk ned for de sociale medier under en slutrunde. Det forsøger topscoreren at lære af

Man ser det for sig:

Sandra Toft har en skidt aften i det danske mål. Hun får ikke meget hjælp af et dårligt spillende forsvar, og boldene fyger omkring ørerne på hende. Efter 20 minutter har hun ikke haft en eneste redning, og Jesper Jensen piller hende ud.

Hjemme i sofaen sidder en rasende fan, der giver Toft skylden, flår telefonen frem og finder hendes Instagram-profil. Hun skal kraftedeme have at vide, at hun er en lorte-spiller.

Det er et tænkt eksempel, men virkeligheden er, at spillerne ofte modtager beskeder. De fleste er positive, når det går godt. Men det forekommer bestemt også, at det er negativt ladede kommentarer.

'Det er noget, vi snakker om'

Nogle spillere får flere end andre. Emma Friis slipper vist billigere end eksempelvis Toft, men hun kender helt sikkert til temaet.

Annonce:

- Det er noget, vi snakker om. Jeg forsøger at læne mig op ad dem, der har været med flere gange, og som er gode til at navigere i det. De fraråder mig at læse alt for meget. Det forsøger jeg at lytte til, siger Danmarks topscorer ved EM.

Emma Friis og Sarah Iversen efter kampen mod Kroatien lørdag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sandra Toft gør en dyd ud af at understrege, at de positive beskeder fylder langt størstedelen af det, hun modtager. Og derfor bruger hun de sociale medier. Dog mindre eller helst slet ikke under en slutrunde.

- Men det er et opadgående problem. Man prøver at sortere i det, og jeg synes, det går okay. Men det kan ramme hårdt, og det må man acceptere, når man er en offentlig person.

- Jeg prøver, når jeg er afsted som her, ikke at læse noget, siger hun.

Kan godt blive påvirket

Som alt andet i show business går det op og ned. Også med kommentarer fra fans og andet godtfolk.

- Der kan godt komme meget i perioder. Desværre. Men det lever jeg med. Det kan da godt påvirke, hvis jeg får læst en besked, jeg ikke skulle have læst.

Annonce:

- Samtidig lever vi jo af, at nogen følger med. Og så sker det, at der er nogle derude, der ikke er så glade. Så prøver man at have nogen omkring én, der gør én glad, siger hun.

Den er Emma Friis med på.

- Jeg ville helst kun fokusere på håndbolden, men der sker meget rundt om én. Der er meget opmærksmohed. Og det er svært at holde fokus. Man skal være god til at navigere i, siger hun og gentager, at de rutinerede kræfter i truppen er guld værd i sådan en situation.

- De er gode til at tage hånd om os unge. Er der noget, kan vi altid komme til dem, siger hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Millionerne vælter ind: Så rig er Holger Rune

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Landsholdet er samlet til afgørende tests

Afgørelsens døgn for Viborg-talisman

Ronaldo taler ud i kæmpe interview: - De vil af med mig