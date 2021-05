Sandra Toft knust i CL-finalen

Det norske hold Vipers Kristiansand er vinder af årets Champions League i kvindehåndbold.

I finalen i Budapest i Ungarn slog nordmændene franske Brest Bretagne med Sandra Toft på holdet med 34-28.

Det er første gang Kristiansand vinder Champions League.

Kristiansand fik den bedste start på finaleopgøret og var oppe 9-4 efter de første ti minutter.

Men med hjælp af en udvisning til nordmændene kom Brest hurtigt tilbage og fik udlignet til 9-9 på fire minutter.

Efter lidt over et kvarter kom finalens eneste dansker, landsholdsmålmanden Sandra Toft, på banen for Brest.

Hun kunne dog ikke stoppe Kristiansand i at trække fra igen. Det norske hold gik til pause foran med 18-14.

Norske Vipers Kristiansand er årets Champions League-vindere i kvindehåndbold. Senest et norsk hold vandt turneringen var i 2011, hvor Larvik HK vandt. Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix

Det lykkedes aldrig i anden halvleg for Brest at komme helt tilbage i opgøret. Kristiansand holdt sig konstant foran med mindst fire mål og endte til slut med at vinde finalen med 34-28.

Sandra Toft havde en svær kamp i Brest-målet med en redningsprocent på under ti i den tid, som hun fik på banen.

I bronzekampen tidligere på søndagen tog ungarske Györ en storsejr over russiske CSKA Moskva på 32-21 efter at have ført med ti mål ved pausen.

Landsholdsspilleren Anne Mette Hansen scorede tre mål for Györ, og det samme gjorde landsholdsstregen Kathrine Heindahl for russerne.

Györ var tredobbelt forsvarende vinder af kvindernes Champions League, men røg ud i semifinalen efter straffekast mod Brest.

De to danske hold i årets turnering, Odense Håndbold og Team Esbjerg, røg begge ud i ottendedelsfinalen, hvor de tabte til de to finalister.

Viborg HK er den seneste danske vinder af Champions League tilbage i 2010.