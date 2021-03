Sandra Toft sender Esbjerg tæt på CL-exit

Team Esbjerg skal bruge et mindre mirakel for at komme videre fra ottendedelsfinalen i Champions League i kvindehåndbold.

Vestjyderne tabte på hjemmebane 27-33 til Brest Bretagne i den første af to kampe og skal nu vinde med syv mål i returkampen i Frankrig om en uge.

Det er svært at forestille sig på baggrund af det niveau, som franskmændene demonstrerede gennem 60 minutter i Esbjerg.

Gæsterne kunne endda leve med, at holdets danske målvogter Sandra Toft ikke havde nogen stor dag i målet.

Toft blev kun noteret for en enkelt redning, inden hun blev skiftet ud med den franske landsholdskeeper Cléopâtre Darleux.

Det var dog først og fremmest højrebacken Ana Gros, der gjorde ondt på Team Esbjerg.

Den slovenske stjernespiller bankede hele ti bolde i kassen bag Rikke Poulsen og Rikke Marie Granlund i Team Esbjergs mål. Også den rutinerede svenske Isabelle Gulldén var stærkt spillende i Brests bagkæde.

For Team Esbjerg endte gensynet med holdets tidligere guldmålmand Sandra Toft altså som lidt af en fuser.

Efter 16-17 ved pausen bragte vestjyderne sig ellers i spidsen i flere omgange i begyndelsen af anden halvleg.

Men i slutfasen tabte holdet pusten og får mere end svært ved at nå blandt de otte bedste hold i den prestigefyldte turnering.