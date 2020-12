Sandras drøm knust

Sandra Toft kom for at hente en medalje – hun rejser hjem med en gylden bold og en taske fuld af skuffelse

Hvis det ikke var fordi, tårerne trillede fra to meget sørgmodige øjne, ville Sandra Toft formentlige havde kylet guldbolden ad helvede til op i Boxens mørke hvælvinger.

Hun blev skud fuldstændig skæv, da Kroatien overraskede stort og slog Danmark 25-19 i bronzekampen. Et opgør, hvor alt, der kunne gå galt, GIK galt.

Sandra Toft klokket for fire redninger… Hvornår er det sidst sket? Danmark scorede kun én gang fra 18-18. Et mål i 20 minutter!

Sandra Toft har modtaget guldbolden for nomineringen til EM’s All Star Team. Men på vej væk fra rædslerne på det blå gulv bruger hun den som skjold.

Hun kom til Herning for endelig at hente den medalje, hun blev ’snydt’ for ved VM i 2013, da hun var skadet. Hun rejser ydmyget og tomhændet på juleferie.

- Det er en tom følelse. Jeg har ondt i maven. Lige nu virker det helt uforståeligt, at vi smider det her væk.

- Angrebsmæssigt går vi fuldstændig i stå i anden halvleg, og det gør ondt i en bronzekamp, siger Sandra Toft, der overhovedet ikke kan bruge det til noget som helst, at hun og Danmark har spillet en stor turnering. Indtil den sidste kamp…

Man er ikke bedre end sin sidste kamp!

Sandra Toft lader tårerne trille. Det er kampens sidste minut, og Danmark har kun scoret én gang i 20 minutter... Foto: Lars Poulsen

- Jeg er meget overrasket over, vi kunne falde så dybt. Vi har spillet syv gode kampe, i den ottende falder vi fra hinanden. Det… Ja, det er jeg overrasket over. Jeg er sikker på, vi fysisk stod stærkere end kroaterne, men de lykkedes med at trække tempoet fuldstændig ud, og det tillod vi.

Hvornår går det op for dig, at det her ikke bare lige reparerer sig selv?

- Ved 18-18. Vi er i angreb og laver en teknisk fejl, og derfra går det stærkt. Der begyndte jeg for alvor at blive nervøs.

Blev kampen en for stor mental udfordring?

- Åh, det er svært at svare på lige nu. Vore forberedelse var god, der var god stemning i truppen og tro på tingene, men jeg tror, vi blev bange for at gå på mål i den lange scoringspause. Det blev ikke 100 procent.

Sandra Toft har naturligvis glædet sig til at komme ud af den røde boble – men ikke drømt om så skamfuld en sortie.

- Selvfølgelig har jeg det dårligt med at rejse herfra med sådan et nederlag. Jeg er meget ked af det.

Den danske bænk i chok. Ingen kan forstå, hvordan holdet kunne klaske sådan sammen. Foto: Lars Poulsen

Kathrine Heindahl er også langt nede:

- Pisse ærgerligt! Vi har vist, vi har flyttet os sindssygt meget som hold, og det er mega frustrerende, at det er denne præstation, vi skal slutte af med, siger stregspilleren.

Det skulle have været den helt store kulmination på et flot EM og beviset på, at kvindelandsholdet er tilbage. Men holdet gik helt i opløsning.

- Det er svært at vinde en håndboldkamp med 19 scoringer. Vi kunne jo godt have dækket bedre op, men det helt store problem er, at vi ikke kan passere deres målmand. Og så har vi alt, alt for mange skud over mål, siger Kathrine Heindahl.

Kroaterne var godt slidte rent fysisk. Det var danskerne ikke.

- Det er mentalt. Jeg føler, det bliver for stor en udfordring for os, at vi måske lader dommerne påvirke os, og at vi ikke kan få hul på bylden angrebsmæssigt. Det tager vi med ned i forsvaret. Men vi kan sgu ikke tørre den her af på dommerne.

Hvad er forklaringen på, at I falder så dybt?

- Det er brandærgerligt, når vi gennem turneringen har vist, at vores base kan klare næsten alt – indtil nu. Det er sindssygt ærgerligt at slutte af med sådan en sidste kamp og tage herfra efter at have haft så mange gode minutter og så mange fede oplevelser sammen. Nu tager vi hjem med en rigtig øv-følelse, siger stregspilleren fra CSKA Moskva.

- Denne kamp smadrer jo hele det billede, vi har skabt i de sidste små tre uger!

