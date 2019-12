Scheisse! Danmark i store VM-problemer

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Danmark er i dyb sovs! Holdet tabte en tæt gyser til Tyskland med 25-26, og dermed er vejen videre fra gruppen blevet umanerligt stenet og besværlig.

Sandra Toft kastede ellers sin spinkle krop rundt i målet og udrettede små mirakler på en aften, da kaptajnen igen var en skygge af sig selv – og holdets største stjerne kom buldrende som en kampvogn med computerproblemer.

Anne Mette Hansen var HELT væk, Stine Jørgensen brændte igen straffe og fire andre store chancer. Forsvaret holdt nogenlunde stand, men offensivt… Det er fand’me ikke godt.

Sandra Toft præsterede hele 18 redninger i en kamp, og den kvote burde jo være nok til sejr – men når holdet igen holder åbent i det helt store telt med grufulde fejl og mangler, skal det jo gå galt på et eller andet tidspunkt.

Sandra strålede, men for mange lavede fejl, Store fejl. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Tre kæmpe afbrændere, et brændt straffe, en grum teknisk fejl og et tysk skud, Sandra Toft burde have nuppet. Så var vi ligesom i gang… På det tidspunkt var der såmænd blot spillet tre minutter og en sjat, og tyskerne førte 1-0!

Derfra blev det kun værre. Anne Mette Hansen tonsede rundt, ville så meget – men brasede ind i endnu mere. Helt ude af vater – og da hun kort efter drønede ind i en klodset udvisning og fortsatte helt ude af sync, var det fuldstændig forståeligt, at Klavs Bruun valgte at give holdets største stjerne fred på bænken.

Men Louise Burgaard kunne heller ikke ramme målet, Sandra Toft sendte et skud flere meter forbi tomt bur, og Kathrine Heindahl valgte at sende kuglen lige ned i næverne på Dinah Eckerle i dansk overtal kort før pausen.

Det blev et gruopvækkende horror-show med fejl på fejl og fæle missere mod et tysk landshold, der bestemt ikke virkede som nogen overmagt. Men med hele 14 forbiere og ni tekniske fejl på én halvleg, så vil man ligesom gøre livet svært for sig selv.

Alligevel sled holdet sig fra 4-10 på 9-10 på fem minutter – for så igen at lukke op. Sandra Toft fik kropsdele på otte tyske skud, satte kontraer i gang, Kristina Jørgensen ramte plet og tog fat i et forsvar, hvor folk blev roteret rundt i et væk og nye konstellationer for at finde dét, de virkede.

Lige ved og næsten. Danmark har svært VM-udgangspunkt. Foto: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

Rent faktisk et svineheld, at holdet KUN var bagud 11-13 ved pausen!

Tyskerne holdt stand i anden halvleg, men et af Sandra Tofts ufatteligt mange mirakler i buret gav alligevel Freja Cohrt chancen – og fynboen udlignede til 22-22 ti minutter før tid. Danmark formåede aldrig at bringe sig foran i kampen, og den ellers træfsikre Freja Cohrt skød så på stangen ved 23-24 tre minutter før tid.

Hæsblæsende? Ja! Godt? Nej!

I morgen venter Brasilien, og Danmark har ikke blot brug for en sejr i det opgør – men skal også slå Frankrig i den sidste gruppekamp.

Der har været gladere dage i den danske lejr!

Karakterer: Danmark - Tyskland Genialt 6 Sandra Toft Keeperen gjorde alt for at løfte sit hold. Selv helt fri skud pillede hun, men 18 redninger var ikke nok til at få point. Foto: DHF Uden for bedømmelse UB Althea Reinhardt Var kun på banen ved straffekast. Foto: DHF Uden for bedømmelse UB Stine Bodholt Kom ikke på banen. Foto: DHF Lige bestået 2 Kathrine Heindahl Åbnede kampen med en kæmpe afbrænder. Smed senere bolden væk i overtal. Det var ikke hendes aften i Kumakoto. Foto: DHF Pengene værd 3 Sarah Iversen Scorede sikkert på sine muligheder, men var noget udfordret i forsvaret, hvor hun flere gange blev tørret. Foto: DHF Uden for bedømmelse UB Lærke Nolsøe Kom ikke på banen. Foto: DHF Lige bestået 2 Trine Østergaard Blot en enkelt scoring på tre forsøg er langt under middel for den ellers så sikre fløj. Foto: DHF God 4 Freja Cohrt Den fynske fløj bliver ved med at imponere. Scorede tre mål på fire forsøg. Det er godkendt. Foto: DHF Pengene værd 3 Simone Böhme Noget anonym kamp af højrefløjen, som mest blev en boldflytter. Scorede på den mulighed, hun fik. Foto: DHF Ringe 1 Stine Jørgensen Anføreren havde enkelte gode udspil til fløjen. Resten var noget makværk med brændte skud og elementære gribe-kastefejl. Foto: DHF Skift sport 0 Anne Mette Hansen Man kunne stort set fornemme i første angreb, at det ikke ville blive hendes kamp. Overtændt og uden kontrol over sine aktioner. Foto: DHF God 4 Line Haugsted Begyndte overraskende på bænken. Men da hun kom ind, fik hun stabiliseret forsvaret. Brændte mulighed i kontra. Foto: DHF God 4 Kristina Jørgensen Det unge stjernefrø tog et kæmpe ansvar i begge ender af banen. Enkelte afbrændere undervejs trækker ned. Foto: DHF Pengene værd 3 Mie Højlund Der sker noget, når den lynhurtige spiller går i aktion. Desværre var alt ikke lige vellykket. Foto: DHF Pengene værd 3 Lotte Grigel Var kun kort tid på banen. Men blev med held brugt som straffekastskytte. Foto: DHF Ringe 1 Louise Burgaard Der var masser af vilje, men desværre også masser af fejl. Hun var en dyr kvinde i første halvleg. Foto: DHF Pengene værd 3 Klavs Bruun Jørgensen Flere af hans spillere var ikke mentalt klar til kampen. Blev ved med lede efter løsninger, men forgæves. Foto: DHF

