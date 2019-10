Scoop af dansk topklub: Henter landsholdsspiller hjem

En markant profil vender hjem til den danske håndboldliga i næste sæson, når Morten Olsen skifter fra Hannover-Burgdorf til GOG.

Aftalen med landsholdsspilleren er fredag blevet præsenteret på et pressemøde i Gudme, skriver TV2 Sport.

Der er tale om en treårig aftale.

- Det har været et stort ønske for os at få Morten tilknyttet. Det, Morten kan, er det, vi søger. Han har stor erfaring gennem et stort katalog af klubber og landsholdet, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen ifølge TV2 Sport.

Den nu 35-årige Olsen tog til udlandet i 2010. Forinden havde han repræsenteret GOG, HF Mors, Viborg HK og Bjerringbro-Silkeborg i Danmark.

Efter at han rejste uden for landes grænser, var han forbi Hannover-Burgdorf, Saint-Raphaël Var og Al Rayyan SC, før turen i 2015 igen gik til Hannover-Burgdorf.

De senere år har han fået en vigtig rolle på det danske landshold, hvor han har været med til at vinde OL-guld i 2016 og VM-guld i 2019.

Han er også udtaget til næste uges Golden League-stævne i Aarhus og Aalborg.

Allerede i april erfarede TV2 Sport, at Morten Olsen ville vende hjem til GOG. For nylig fortalte han Ritzau om sine planer.

- Til sommer har vi været i udlandet i ti år, og før da var jeg i Jylland i mange år, og jeg kommer fra Sjælland. Jeg flyttede hjemmefra som 17-årig, og det har længe trukket i os at komme hjem og være sammen med familien.

- Jeg kunne garanteret godt spille i Bundesligaen i fire-fem år mere, og handlede det kun om håndbold, er Bundesligaen altid det sjoveste sted at være. Men jeg er nået en alder, hvor andre ting er vigtige, sagde han.

Sidste sæsons sølvvindere fra GOG ligger på syvendepladsen i Primo Tours Ligaen efter otte kampe.

