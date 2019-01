Scorer topkarakter efter drømmekamp: Det havde vi ikke regnet med

Ifølge Lasse Svan var det fantastisk at være en del af en kamp, hvor Danmark viste koldblodighed og målnæse i verdensklasse. 38 mål. Franskmændene blev skudt i sænk

HAMBORG (Ekstra Bladet): Danmark er et skridt tættere på en magisk afslutning på VM. Franskmændene blev spillet ud af banen i semifinalen i Hamborg med 38-30. En opvisning, hvor Danmark var foran hele vejen.

Højrefløjen Lasse Svan er heller ikke bleg for at bruge diverse positive tillægsord om de danske mænds besøg i Barclaycard Arena.

- Jeg oplevede en fantastisk ro og et fantastisk overblik fra Lauge (Rasmus, red.), Mikkel (Hansen, red.) , Mensah (Mads, red.) og Morten (Olsen, red.). Den måde de skar sig igennem forsvaret på. Det var meget imponerende.

- Alle havde ligesom en idé, hvornår og hvor afslutningerne kom henne. Det var fantastisk at være en del af og løbe rundt ind på banen og have en fornemmelse af, at man nok skal finde en løsning. Når de ikke fandt en løsning, så var vi hurtigt hjemme igen og modstod det tryk, som de kom med specielt i hele første halvleg.

- Jeg synes, at det var en imponerende opvisning, som vi fik leveret i dag, siger Lasse Svan til Ekstra Bladet.

Ikke forventet

Det var en stor overraskelse for mange, at Frankrig ikke var bedre med i kampen, og det samme var fløjspilleren.

- Vi havde ikke regnet med , at vi skulle føre med ni i løbet af anden halvleg. Det kan man ikke regne med, når man møder en modstander af den kaliber, siger Lasse Svan.

35-årige Svan pointerer, at Danmark ved tidligere møder mod Frankrig har haft udfald som har kostet danskerne. Det var dog noget helt andet i dag.

- Der har vi smidt en 3-4 mål væk (i tidligere kampe mod Frankrig, red.), og vi havde inden kampen meget fokus på, at vi skulle holde alle 60 minutter og holde et højt niveau, hvor der ikke var små udfald. Der var der ikke i dag. Alt gik efter planen.

Danmark skal en tur til Herning og Boxen, hvor der er finale søndag kl. 17.30. Modstanderen bliver enten Tyskland eller Norge.

Interaktivt element

Niklas Landin dårligst af alle danskere

Eksperterne enige: Magiske Mikkel på niveau med Messi

Frankrig ydmyget! Danmark smadrer sig i VM-finalen