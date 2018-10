Se billedet: Håndboldstjerner smider tøjet

Hver tredje dansker får kræft før de fylder 75 år, og i den kommende uge samler Danmark ind til 'Knæk Cancer', og også i Norge bliver der kæmpet mod den onde sygdom.

Senest har to af de helt store spillere fra den norske topklub Byåsen valgt at smide tøjet til fordel for indsamlingen.

33-årige Ida Alstad og 22-årige Tonje Lerstad sidder begge uden tøj på overkroppen til kamp mod brystkræft.

Begge de to spillere har ifølge Aftenposten oplevet at nære familiemedlemmer har fået brystkræft, og derfor står de i spidsen for klubbens enorme engagement i kampen mod brystkræft.

- Motivationen bag er at skabe opmærksomhed omkring aktionen, siger Lerstad ifølge avisen.

- Smider tøjet for dig nu mor, så nu kan du ikke blive sur, fordi jeg viser lidt hud. Håber så mange som muligt stiller op til 'Lyserød sløjfe-løbet', lyder det fra Lerstad på Instagram i forbindelse med billedet, og i kommentarfeltet lyder det, 'at hun burde være tilfreds'.

Ida Alstad jubler for Norge ved VM i Danmark i 2015. Foto: Jens Dresling

Venstreback Ida Alstad med fortid i både Team Tvis Holstebro og FC Midtjylland har spillet 143 landskampe for Norge og har vundet både EM-guld, VM-guld og OL-guld, mens den unge målmand Tonje Lerstad for tre år siden blev kåret til Europas bedste U19-keeper og er en del af det norske udviklingslandshold og har to landskampe på cv'et.

Lerstad lider i øvrigt selv af en helt anden sygdom. Hun har nemlig narkolepsi, der gør, at hun kan finde på at falde i søvn til spillermøder. Det gjorde hende længe bange for at blive opfattet som useriøs.

Byåsen ligger i øjeblikket på sjettepladsen i den norske håndboldliga, og i seneste kamp stillede hele holdet op i lyserøde opvarmningstrøjer for at markere støtten til kampen mod brystkræft.

Sidste efterår florerede billeder en anden norsk topspiller, Nora Mørk, med knap så meget tøj på. Dengang fortalte samme Lerstad, at hun også havde oplevet lignende.

- Dette er et utroligt vigtigt tema, og jeg er imponeret over, at hun tør stå frem. Der er nok mange, der genkender det og skammer sig over det. Det er godt, at Nora tager kampen, og det kan føre til, at andre også tør stå frem, sagde Lerstad til trd.no i november sidste år.

Hun har selv tidligere oplevet, at private billeder er kommet i andres hænder.

- Det kan ikke sammenlignes med, hvad Nora har oplevet, men det var virkelig ikke sjovt i det hele taget. Du har ondt i maven og tænker på det hele tiden, når det står på, sagde Lerstad.

Dengang valgte hun at tie om, hvad der var sket, indtil en lærer opdagede, at der var ting, der ikke var, som de skulle.

- Det var virkelig ikke rart, da det stod på, og det var ikke sjovt at fortælle mor og far. Vi fik heldigvis fjernet billederne til sidst.

- Man skal ikke føles sig presset eller tro, at man vil bevise noget ved at sende billeder. Jeg tror, at det er det, der ofte sker. For min del var der ganske enkelt en ældre, populær og smart fyr, som snød mig, lød det fra Lerstad,

Nu har hun altså selv valgt at dele billeder, hvor hun har knap så meget tøj på, men denne gang er det i en god sags tjeneste, som du også kan støtte i Danmark, som du kan læse mere om her.

