Se karaktererne: Nyt stjerneskud - to veteraner dumpede

Mathias Gidsel fra GOG blev den store oplevelse i testkampen mod Norge. Flere veteraner havde dog svært ved at finde niveau i en kamp, hvor målmændene blev skudt i sænk.

Emil Nielsen 2

Han havde svære arbejdsbetingelser, men der manglede også redninger især fra fløjene.

Kevin Møller 2

Som sin konkurrent fik han heller ikke megen hjælp fra forsvaret. Det blev ikke hans aften i Kolding.

Foto: Henning Bagger/Ritzau

Magnus Landin 3

Slås stadig med at finde formen. Var udfordret i forsvaret og viste usikkerhed i angrebet. Der mangler 20 procent.

Emil Jacobsen 3

Stabil straffekastskytte og så har han et fint svæv fra fløjen. Blev snøret flere gange defensivt.

Anders Zachariassen 1

Han burde være alt for erfaren til at lade sig provokere af nordmændene. To dumme udvisninger og flere tekniske fejl.

Magnus Saugstrup 3

Han slider og slæber, og med lidt mere erfaring får han fjernet de små unoder, der giver unødvendige udvisninger.

Lasse Svan 3

En aften på det jævne for veteranen. I ingen af de to testkampe har han for alvor spillet sig ud.

Foto: Henning Bagger/Ritzau

Henrik Møllgaard 3

Som i den første kamp spillede han kun første halvleg. Virker ikke 100 procent på toppen og fik aldrig samlet sit forsvar.

Mads Mensah 4

Han blev længe sparet. Da han endelig blev sluppet løs, satte han spillet fint op og løste også defensive opgaver.

Mikkel Hansen 5

Spillede offensivt en stor første halvleg, men desværre også med flere tekniske fejl, der kostede dyrt i den anden ende. Men der var glimt af storhed undervejs.

Foto: Henning Bagger/Ritzau

Morten Olsen 2

Det er stadig ikke helt skarpt. Men vi ved jo, at playmakeren har noget i ærmet, når det endelig går løs.

Johan Hansen 5

Fem mål på fem forsøg er bare høj klasse. Flot kamp af fløjen, der svæver som en ballon ind over feltet.

Lasse Andersson 4

Endelig fik vi set, hvad der gemme sig i ham. Flot arbejde defensivt i det sidste kvarter og gode indslag i angrebet. Kan få en stor rolle ved VM.

Nikolaj Øris 1

Det bliver til for lidt. For meget boldflytteri, men det er også svært at se, hvilken rolle landstræneren har tiltænkt ham.

Jacob Holm 3

Blev sparet længe. Han skulle gemmes til VM. Nåede dog at give eksempler på sit hurtige benarbejde og store overblik.

Mathias Gidsel 5

Kampens oplevelse. Fantastisk hurtige fødder og en stor gevinst i kontrafasen, hvor han læser spillet flot. Desværre for mange afbrændere.

Foto: Henning Bagger/Ritzau

Simon Hald 4

En kæmpe i forsvaret og en af de bærende spillere ved den kommende slutrunde. Tilkæmpede sig stribevis af straffekast.

Nikolaj Læsø 2

Det blev til en enkelt hammer fra den store højrehånd. Spændende spiller på længere sigt.

Foto: Henning Bagger/Ritzau

Nikolaj Jacobsen 4

Der blev eksperimenteret voldsomt i den bedste sendetid. Det blev lidt kedeligt undervejs, men han fik retten skuden op med en fin afslutning.

Dansk nedtur

Tre danske spillere i verdensklasse

De vilde unge

VM ramt af kæmpe corona-kaos