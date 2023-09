Seere undrer sig: DR forklarer

'DR har sikret sig rettighederne til at vise europæisk top-håndbold for både kvinder og mænd i de kommende tre sæsoner.'

Sådan skrev tv-stationen tirsdag i en pressemeddelelse om rettighederne til Champions League. Det vakte glæde hos mange håndboldfans, men efterfølgende har flere også undret sig på sociale medier.

Eksempelvis spiller Aalborg Håndbold onsdag mod Kielce, men den kamp bliver ikke vist på nogen DR-platforme.

DR har nemlig kun købt adgang til én herrekamp og én kvindekamp per runde, og onsdag er GOG mod Celje blevet valgt.

- Vi kommer rundt til alle fem danske hold, men har kun et hold per gang, så det er rigtigt forstået, at vi ikke nogen steder viser Aalborg i dag for eksempel, siger underdirektør i DR, Anders Kern Boje, til Ekstra Bladet.

- Så I har faktisk kun købt rettighederne til nogle enkelte kampe og ikke hele turneringen?

- Ja, det kan du godt sige, men det er cirka 40 kampe i alt, så det er temmelig mange. Vores mål er at understøtte fællesskabet og komme rundt i hele landet, og vi kommer både til at vise hjemme- og udebanekampe.

- Hvorfor købte I ikke rettigheder til hele turneringen?

- Det var et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Vi synes, at det her er en sindssyg god pakke. Det er klart, at prisen for alt, som også eksempelvis indbefatter kampe, hvor to østeuropæiske hold møder hinanden, har vi ikke interesse i, og så ville prisen selvfølgelig være højere.

- Hvorfor har I først købt det så sent?

- Vi skulle blive enige med dem, vi købte det af. Vi har forhandlet i noget tid, men det er en stor aftale, så derfor var der detaljer, som tog tid at få helt på plads.

- Er det noget med, at jo længere tid, I ventede, jo billigere blev det?

- Nej, det kan man ikke sige noget entydigt om, lyder det fra DR-bossen.

Han forklarer samtidig, at DR har førstevalg på én semifinale og viser finalen. Hvis der er dansk deltagelse i bronzekampen, vises den også.