Selvsikker Jacobsen: - Jeg ved, at jeg lå godt til

Nikolaj Jacobsen blev mandag kåret til verdens bedste træner for herrerne, og hovedpersonen selv vidste godt, at han havde en god chance for at vinde

VM-guld og en olympisk sølvmedalje.

Det var det de danske håndboldherrer opnåede i et historisk 2021 med Nikolaj Jacobsen ved roret.

De fremragende resultater er heller ikke gået ubemærket hen, og mandag blev den 50-årige landstræner hædret som den bedste træner for et herrehold i verden.

Ekstra Bladet fangede en selvsikker Nikolaj Jacobsen, der satte lidt ord på den flotte hyldest.

- Det er et dejligt skulderklap at få for det arbejde, man har leveret i 2021, så det er rart, at det også er blevet værdsat, og det er jeg utrolig glad for, siger Jacobsen.

Blev du overrasket, da du fik beskeden?

- Naah, tjoo, man bliver vel altid lidt overrasket, men jeg synes også, at vi har haft et rigtig godt år, så jeg ved, at jeg lå godt til, og det kan man jo også se på procenterne, hvor jeg har fået over halvdelen af stemmerne, så noget må vi jo have gjort rigtigt.

Artiklen fortsætter under billedet..

Nikolaj Jacobsen og det danske herrelandshold vandt sølv ved EM-slutrunden i januar. Foto: Jens Dresling

Foruden Nikolaj Jacobsen vandt Jesper Jensen prisen som bedste træner for et kvindehold, imens Sandra Toft og Niklas Landin tog prisen som bedste håndboldspiller hos henholdsvis kvinderne og mændene.

Dermed gjorde Danmark rent bord ved prisuddelingen og den danske landstræner synes også, at dansk håndbold står et rigtig godt sted.

- 2021 har været et historisk godt år for dansk håndbold. Tre medaljer i tre turneringer, og det viser bare, at der bliver leveret et rigtig godt stykke arbejde, ikke kun på landsholdet, men også ude i klubberne og foreningerne.

