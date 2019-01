Semifinalen må vente: Danmark fik ingen hjælp af Sverige

HERNING (Ekstra Bladet): Danmark fik ingen hjælp af Sverige i bestræbelserne på at nå frem til VM-semifinalen. Efter en spændende afslutning vandt Norge 30-27 over Sverige, og dermed hænger nordmændene stadig på i spillet om at nå frem til semifinalerne på fredag i Hamborg.

For Danmark betyder det, at Nikolaj Jacobsen og hans udvalgte selv må gøre arbejdet færdigt. Med sejre over Egypten og et slidt svensk hold på onsdag i Boxen vil alt være i den skønneste orden.

Som forventet blev det længe en jævnbyrdig og intens kamp mellem de to nordiske naboer i Boxen. Norge kom egentlig bedst fra land og kom foran 3-1, men mange tekniske fejl gjorde, at svenskerne hurtigt fik kontakt.

Norges fejl blev prompte straffet og de hurtige kontraløb, som ellers er en norsk specialitet, blev i en periode i stedet udført af svenskerne.

Men netop som Sverige så ud til at have styr på kampen, begyndte de også at fejle i angrebet, og den mulighed for at komme ovenpå igen, greb Norge selvfølgelig.

Ingen af holdene havde en føring på mere end to mål gennem de første 25 minutter. Men i de sidste fem minutter af halvlegen fejlede svenskerne i fire angreb i træk, og det udnyttede Norge til at skabe en pauseføring på 17-14.

De mange fejl fra begge hold kan skyldes træthed. Det her var holdenes syvende kamp ved VM, og mange spillere så ud til at være godt møre. Det gik ud over koncentrationen.

Sverige begyndte anden halvleg med at få to mand smidt ud, og så kunne Norge yderligere udbygge forspringet som voksede til 22-15.

Den norske sejr betyder, at Danmark først og fremmest selv må gøre arbejdet færdigt, hvis drømmen om en plads i semifinalerne skal gå i opfyldelse. Det kræver sejr over Egypten i aften og Sverige på onsdag.

Skulle vi slå Egypten, men tabe til Sverige, og Norge samtidig slår Ungarn på onsdag kan Danmark, Norge og Sverige alle ende på otte point. Så vil resultatet af de indbyrdes opgør afgøre hvilke to hold, der går videre til semifinalerne på fredag i Hamborg.

I det regnestykke ligger Danmark godt til, fordi Nikolaj Jacobsens tropper slog Norge med fire mål.

Lad Boxen eksplodere - og kom så, Sverige

Landstræneren erkender: Mine spillere er mærkede