Sender stikpille til landstræner: 'Nogen gad da se mig spille'

Playmakeren Morten Olsen var rasende, da han forlod Malmö Arena efter Danmarks sejr på 31-28 over Rusland i den sidste gruppekamp.

Trods sejren var Danmark ude af turneringen, da Island forinden havde tabt til Ungarn.

På vej ud af selve banen bankede Morten Olsen til en metalstander med den ene hånd, inden han gik i omklædningsrummet.

Morten Olsen var bænket mod Rusland, og det var playmakeren bestemt ikke tilfreds med - for nu at sige det mildt. Foto: Lars Poulsen

I anden halvleg mod Rusland råbte de danske tilskuere Morten Olsens navn. De ville have ham på banen, men det kom han ikke.

Efterfølgende var Morten Olsen meget kortfattet, da han kom tilbage fra omklædningsrummet. Skuffet og bitter.

Om tilskuernes taktfaste støtte kom Morten Olsen med en reaktion, der kan tolkes som en stikpille til landstræneren.

- Så var der da nogle, der gad at se mig spille i dag så, siger Morten Olsen, inden han vender rundt og forlader området med journalister.

Mens mange af de øvrige spillere stod og evaluerede det skuffende EM, så satte Morten Olsen sig helt ud bag kulisserne i Malmö Arena. Han sad og talte i telefon, mens han ventede.

Landstræner Nikolaj Jacobsen brugte stort set ikke Morten Olsen under EM. Foto: Lars Poulsen

Landstræner Nikolaj Jacobsen forsøgte at forklare, hvorfor Morten Olsen kun fik sammenlagt fem minutter og fem sekunders spilletid ved EM. Det fik han i den anden kamp mod Ungarn. I den første kamp mod Island var han helt ude af truppen.

- Det har noget at gøre med, at Magnus Landin ikke har været der i de første to kampe. Så har det været svært at få plads.

- Vi har utrolig mange dygtige angrebsspillere. Vi har også bare rigtig mange, der ikke kan finde ud af at forsvare, siger landstræneren.

Han henviser til, at Morten Olsen skal skiftes ud, når Danmark er i forsvar.

Magnus Landin sad ude i de to første kampe, og derfor var der i forvejen andre, som skulle skiftes ud efter de danske angreb.

Med Morten Olsen på banen ville Danmark være nødt til at foretage en ekstra udskiftning. Og det kunne straffes af modstanderne, er landstrænerens analyse.

Mod Rusland var Magnus Landin tilbage, men alligevel blev Morten Olsen siddende på bænken.

- Jeg kunne godt have sat Olsen ind i anden halvleg, men vi tilspillede os jo rigtig mange fine chancer.

- Og jeg synes, at Mikkel Hansen styrede syv mod seks rigtig godt, og både Rasmus Lauge og Michael Damgaard gjorde det fint. Der var ingen grund til at skifte ind, mener Nikolaj Jacobsen.

