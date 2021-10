Serverede alkohol og viste pornofilm for U14-hold

Mr. GOG startede et fynsk håndboldeventyr – og leverede ved siden af fight, fester, serverede alkohol og viste pornofilm for Nikolaj Jacobsens U14-hold

Han går med rød neglelak, fordi han godt kan li’ at provokere, og hvis der er en disciplin, 77-årige Poul Syberg altid har dyrket ved siden af håndbold, så er det netop at chokere sine omgivelser med anarkistisk akkuratesse og ofte grænseoverskridende handlinger – gerne tilsat en stor portion nøgenhed.

Mr. GOG er om nogen manden bag håndboldeventyret i landsbyflækkerne Gudbjerg, Oure og Gudme, hvor solide bondekarle og rapfodede piger kombinerede flid, et hav af fester, dedikation til den klistrede bold og kontrahåndbold af højeste karat til Danmarks mindste storklub – og et hav af mesterskaber, pokaltitler, landsholdsspillere og toptrænere.

Nu kommer bogen om Poul Syberg, der på en blanding af genialitet og galskab er manden, der fra 70’erne med GOG har smadret sportens tyngdekraft og gjort det sydøstlige Fyn til en dansk pendant til de gæve gallere i Asterix.

Det er ikke mindst de skæve historier, der trækker læsset i portrætbogen, der er skrevet af sportsjournalisten Wagn Ivan Pedersen og udgives på Forlaget mellemgaard.

Eksempelvis fik Poul Syberg i 1985 den glimrende idé at stille med et baskethold ved landsstævnet i Odense, og da forbillederne var ingen ringere end Harlem Globetrotters, blev der indkøbt store mængder af farvestoffet ’kønrøg’, så aktørerne kunne sortne huden og i hvert fald så langt ligne forbillederne.

’Tænder og røvbalder var kridhvide – alt andet helt sort,’ erindrer Poul Syberg.

Men der blev også købt og indtaget store mængder sprut, og søndag morgen stillede et pænt lamt mandskab langt fra fuldtalligt op mod Randers, og dommeren valgte ved stillingen 0-6 efter 40 sekunder at afbryde kampen med en bemærkning om, at den ikke havde sportslig værdi.

Poul Syberg smed efterfølgende tøjet og løb æresrunde i hallen ikke bare én, men to gange – og blev næste morgen vækket og idømt ti års karantæne af DGI.

Poul Syberg blev i 2017 tildelt frivillighedsprisen som Årets Energibundt ved DR's sportsgalla i Boxen i Herning. Den normalt veltalende fynbo gik fuldstændig i baglås og fik aldrig fremført sin takketale. Foto: Claus Bonnerup/:Ritzau Scanpix

Nøgenløb har i det hele taget altid kendetegnet klubben og Poul Syberg, der i sin tid blev hældt ud af seminariet i Skårup efter en tur på knallert blot iført badebukser, men i adskillige graders frost i vinteren 1964. Han vendte først tilbage otte år senere.

Skolelæreren og ungdomslederen Poul Syberg må nok erkende, at han i sin tid har foretaget sig ting, der i dag ville have bragt ham i voldsomme problemer med myndighederne.

Nikolaj Jacobsen i yngre udgave. Poul Syberg serverede alkohol og viste pornofilm for det U14-hold, landstræneren spillede på dengang. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Forældrene var heller ikke altid lige begejstrede i fortiden, når Poul Syberg eksempelvis serverede alkohol for det U14-hold, Nikolaj Jacobsen spillede på – og efterfølgende viste pornofilm …

Ildsjælen Poul Syberg har naturligvis også leveret et hestearbejde på det seriøse plan og på alle niveauer i den lille forening, der voksede ud over kommunegrænsen og blev en sportslig stormagt.

’Han har direkte og indirekte berørt ufatteligt mange mennesker. Nogle er blevet bedre til at spille håndbold, andre er blevet bedre mennesker, og andre igen har bare hygget sig. Til gengæld kan han kun fungere på den måde i GOG. I alle andre klubber var han blevet høvlet ud på røv og albuer', siger landstræneren i bogen.

Den analyse lyder fuldstændig korrekt ...