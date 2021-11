Siger op efter skuffende sæsonstart

Træneren for Ribe-Esbjergs håndboldherrer, Kristian Kristensen, har valgt at sige op med øjeblikkelig virkning efter en skuffende sæsonstart.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Kristian har over for ledelsen begrundet opsigelsen med, at han ikke vurderer, at hans ledelse i forhold til ligaholdet har den tilstrækkelige effekt på holdets præstationer, lyder det fra klubben.

Træneren henviser til, at klubben blot har hentet seks point i de første ti kampe.

Klubben ærgrer sig over trænerens beslutning.

- Vi har fra Kristians tiltrædelse i 2019 – første år som assistenttræner og fra april 2020 som cheftræner - kun oplevet høj faglighed, ægte engagement og fine ledelsesmæssige og personlige egenskaber.

- Han har leveret en stor arbejdsindsats og har været særdeles vellidt overalt i organisationen, skriver klubben.

Man peger på, at sæsonen har været præget af en lang række skader hos 'startspillere', og at mange sene nederlag har tæret på overskuddet hos alle parter.

Assistenttræner Anders Thomsen leder holdet i de næste kampe mod Aalborg og Skjern. Bestyrelsen vil nu vurdere, hvordan den fremtidige trænersituation skal løses.

Samarbejdet mellem Kristian Kristensen og Ribe-Esbjerg var baseret på en funktionæraftale uden udløbsdato, men med opsigelsesvarsel for begge parter, som træneren nu har anvendt.