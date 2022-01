Sikke er dejligt drama

KOMMENTAR: Der var spillere der voksede sig store, da Danmarks bænkevarmere tog over og i en vidunderlig vandt vandt 35-32 over Frankrig i bronzeopgøret ved EM

DET KUNNE have været finalen, for det var intensiteten til. Men skidt nu med det. Nu fik vi set, at det med bredden på det danske landshold, ikke blot er tom snak. Uden Mikkel Hansen og uden Mathias Gidsel vandt de rød-hvide den forrygende bronzekamp over Frankrig. Det var et drama, som den slags kampe gerne må være, og der var spillere der voksede sig store i løbet af de 70 minutter, som kampen udviklede sig til at vare.

DET BEGYNDTE ellers som en opgør op ad bakke for det danske landshold. Ja, det begyndte faktisk inden kampen, da det viste sig, at Mikkel Hansen ikke kunne spille. En forvredet ankel holdt ham ude. Og knap var vi kommet i gang med opgøret, før Mathia Gidsel blev skadet i et tilbageløb.

DET RYSTEDE tydeligvis holdet, hvor forsvaret sejlede som sjældent set før. Kun fordi Niklas Landin tog godt fra i målet, blev Danmark ikke smadret i det første kvarter. For i den anden ende var det helt galt med de danske afslutninger. Frankrigs målmand, Vincent Gerard, er ikke noget vidunder mellem stængerne, men de danske skytter gjorde god ved at skyde ham direkte på kroppen.

SÅ MANGE dårlige afslutninger på så kort tid var tåkrummende. Her kommer tallet: 14 brændte skud alene i første halvleg. Det var ualmindeligt ringe. Og det var over en bred kam. Selv veteranen Lasse Svan kunne ikke ramme målet i helt fri position. Så skal det blive svært.

Mensah var den store styrmand i det danske angreb. Foto. Jens Dresling.

MEN EFTERHÅNDEN fik forsvaret fat. Henrik Møllgaard arbejdede som en rasende i midterforsvaret og han løftede sine medspillere. Han havde sagt på forhånd, at han ikke gad se en omgang slatten håndbold i bronzekampen. Så han gik forrest. Niklas Landin blev ved med at rede bolde, og så formåede Danmark at få kontakt inden pausen.

OG DET BLEV vildere og vildere. Med Mads Mensah som den store styrmand i angrebet blev franskmændene presset i bund. Nikolaj Jacobsen traf de rigtige beslutninger, blandt andet med syv mod seks, og først Jacob Holm og siden Aaron Mensing bombede vigtige mål i kassen. Lasse Svan, i sin sidste landskamp, bidrog også til løjerne.

Lasse Svan blev hyldet efter sin sidste landskamp. Foto. Jens Dresling.

I DE 10 minutters ekstratid var der ingen tvivl. Danmark havde initiativet. Niklas Landin havde redningerne. Rasmus Lauge og Jacob Holm stod for scoringerne. Og så skrev Nikolaj Jacobsen et nyt kapitel i den danske håndboldbog med sin første EM-medalje.