Sikrer dansk finalebrag

Efter et forrygende comeback og et vildt drama har Nykøbing Falster Håndboldklub sørget for, at søndagens finale i Europas næstbedste klubturnering, European League, bliver et dansk anliggende.

Falstringerne var ellers i store problemer i lørdagens semifinale mod Borussia Dortmund, men efter at have hentet fem mål i løbet af anden halvleg fik NFH kæmpet sig frem til forlænget spilletid.

Den endte også uafgjort, og derfor skulle der en straffekastkonkurrence til at sørge for en dansk triumf.

Målvogter Cecilie Greve blev den store helt, da hun reddede tre straffekast i træk.

I finalen venter en duel med Ikast Håndbold, som tidligere lørdag slog Thüringer HC i den anden semifinale.

Ingen danske hold har vundet turneringen, siden formatet blev ændret for tre år siden, og turneringen skiftede navn fra EHF Cup. Den statistik bliver der lavet om på søndag, det er bare et spørgsmål om, hvilket hold der står med pokalen.

NFH nåede ellers at være på kedelig kurs mod bronzekampen, før holdet oppede sig mod Dortmund.

I midten af første halvleg slog tyskerne et lille hul på måltavlen, og ved pausen førte Dortmund 17-13.

Jakob Larsens mandskab var reelt i fare for at blive sat af, hvis ikke der kom lidt mere fut i angrebsspillet og større koncentration i forsvarsspillet.

I begyndelsen af anden halvleg så Dortmund ud til at løbe fra NFH, men så skiftede momentum.

Pludselig gjorde danskerne alting rigtigt i begge ender af banen, og så gik NFH fra at have været bagud 17-22 til at føre 23-22.

Dortmund fik overtaget igen og førte med tre mål for at blot at smide føringen væk igen.

NFH lavede en teknisk fejl, da holdet kunne have afgjort kampen i ordinær spilletid, men Dortmund formåede ikke at udnytte den. Den ordinære spilletid endte 29-29.

I den forlængede spilletid lavede NFH igen en teknisk fejl på et kritisk tidspunkt, men slap med skrækken.

Dortmund smed efterfølgende bolden væk, så med få sekunder tilbage på klokken fik NFH et kontraangreb, men Elma Halilcevic brændte den store mulighed.

Så måtte holdene ud i straffekastkonkurrence, og her var falstringerne stærkest.

Elma Halilcevic brændte først for NFH, men Cecilie Greve pillede tre straffekast i træk, og så blev hun overfaldet af holdkammeraterne, der ville fejre finalepladsen.