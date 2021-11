Simon Pytlick flyttede ind - Jan Pytlick flyttede ham ud

Hvad gør en ung mand, når han 1. november både skal tjekke ind på det voksne landshold for første gang og samme mandag flytter hjemmefra og overtager nøglerne til sin lejlighed i Odense?

20-årige Simon Pytlick fik et tilbud, han ikke kunne afslå, så samtidig med, at han mandag middag lidt spændt meldte sig til tjeneste hos Nikolaj Jacobsen, knoklede hans forældre – Berit og Jan Pytlick – med at flytte hans grej fra hjemmet på Grasten på Thurø og ind i lejligheden i den fynske hovedstad.

Fornem sparketeknik demonstreret af Simon Pytlick, der er endnu et monstertalent fra GOG og i denne uge er sammen med gamle, gule kammerater som Emil Jakobsen og Mathias Gidsel. Foto: Lars Poulsen

Det lyder næsten for nemt, men når farmand er tidligere landstræner og mor, to søskende og det meste af familien er gennem-vaccineret med harpiks, så er der selvsagt ingen grænser for hjælpen, når håndbold og privatliv skal kombineres.

Så når Simon Pytlick næste mandag indtager hybelen sammen med sin kammerat og sambo, så har forældrene stillet på plads og måske skruet fladskærmen fast på væggen.

- De flytter for mig lige nu, mens vi sidder her og snakker. Det er lidt specielt, at jeg ikke kan være med – det er jo et helt nyt kapitel i mit liv, siger han og smiler.

Far og søn - Jan og Simon Pytlick - genser OL-finalen anno 2004 i Athen sammen med Camilla hjemme på Thurø. Danmark vandt OL-guld den sommer. Foto: Ole Frederiksen/Ritzau Scanpix

Søndag pakkede han den voksne håndboldtaske – og sin barndom ned i store papkasser.

- Det var meget underligt – og pudsigt, at det hele står klar på mandag, når jeg kommer tilbage fra Norge. Min far mente også, det var lidt mystisk at være flyttemand, mens jeg bor på hotel. Jeg var flad af grin.

Bliver det godt at flytte hjemmefra?

- Jeg kan godt mærke, at jeg er klar til det nu. Jeg regner jo med, at jeg engang i fremtiden skal prøve mig af i udlandet, og så er fint lige at have prøvet at stå på egne ben. Men serviceniveauet daler nok en del…

Det thurinske stortalent bliver tryktestet i norske Trondheim, hvor Danmark møder Frankrig, Norge og Holland i denne uge. Men han glippede faktisk udtagelsen i første omgang.

Berit, Josephine, Simon og Camilla ser Jan Pytlick tænde kalenderlyset. I 2006 og 2007 var Jan Pytlick for en gangs skyld ikke til slutrunde i december. Foto: Ole Frederiksen/Ritzau Scanpix

- Jeg sad derhjemme og så Kastanjemanden sammen med min mor, da telefonen ringede, og displayet viste et nummer, jeg ikke kendte. Så jeg lod den ringe. Men så kom der en besked fra Nikolaj, og så ringede jeg selvfølgelig tilbage og blev rigtigt glad og virkelig stolt.

Har du oplevet problemer på grund af dit efternavn?

- Da jeg og mine søstre var yngre, kunne vi godt fornemme, at vi har et specielt efternavn. Der har været folk, der har råbt efter os i hallerne. Jeg havde en fin snak med min far, og jeg har lært, at der engang imellem kommer nogen, der har en holdning til ens far – og mener jeg skal høre den. Jeg ville ønske, det aldrig skulle være et tema for nogen børn. Jeg ville ønske, folk kunne holde deres meninger for sig selv.

