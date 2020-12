Sitrer af vrede – vi fortjener en medalje

Mie Højlund er skuffet og vred, og det kommer nok til at gå lidt ud over Kroatien på søndag

- Lige nu sitrer jeg af skuffelse – og vrede. Jeg er virkelig, virkelig skuffet. Jeg syntes, vi havde Norge, hvor vi ville have dem i første halvleg, men i anden halvleg spiller vi alt, alt for meget på deres præmisser. Det gør det alt for nemt for dem, og jeg synes, det er os selv, der smider den finaleplads væk.

Mie Højlund er relativt afklaret kort efter at have indset nederlaget i semifinalen. Og skarp:

- Vi laver for mange fejl og står for langt fra hinanden i forsvaret, og de kommer alt for let til deres mål, mens vi skal slide for hver eneste scoring. Norge har stået i disse situationer sindssygt mange gange, og vi er ret nye i det. Det kunne man mærke på spillet i dag.

Der blevet gået til de norske vafler i Herning fredag aften. Foto: Lars Poulsen

- Hvor hurtigt kan I tune jer ind på at spille en bronzekamp?

- Det var egentlig noget af det første, der blev sagt ude i omklædningsrummet. Vi er sindssygt skuffede, og det er svært at tænke på den kamp lige nu – men vi VIL sgu have en medalje med hjem fra denne slutrunde! Det har vi fortjent, for vi har spillet sindssygt flotte kampe.

Anne Mette Hansen i menneskehænder. Foto: Lars Poulsen

- Handler det ikke også om, at Norge har den power og rutine – og har været i disse kampe så tit?

- Norge har en stærk kæde af spillere, der har været sammen i mange år, og de har stået her i nærmest hver eneste slutrunde. Det har vi ikke prøvet. Vi har selvfølgelig noget, vi kan tage med, men det er tydeligt på spillet i dag, at Norge er noget mere rutineret end os, siger Mie Højlund.

- Det er en faktor, der forhåbentlig også kommer til os med tiden. Jeg vil håbe, vi engang kan se, vi lærte meget af en kamp som den i dag. Vi bliver lidt slået ud af, at de ting, der lykkedes inden pausen, ikke gør det i anden halvleg.

