Skabte sensation mod Danmark: Sådan slår vi den onde ånd

Det blev en kæmpe nedtur for Danmark ved VM i 2017, da Ungarn sensationelt slog de danske mænd ud i 1/8-finalerne med 25-27. Nu står Danmark igen over for ungarere ved VM

HERNING (Ekstra Bladet):

Først en dansk lussing til Ungarn på 33-19 og så bekymrede miner med et nederlag på 25-28 til Danmark mod samme nation.

Danmark spillede to vidt forskellige kampe mod Ungarn mellem jul og nytår ved Bygma Cup. Nu skal de prøve kræfter med Ungarn - denne gang ved VM i Danmark.

Danmark har ikke alt for gode minder fra deres seneste VM-opgør mod Ungarn. Her blev Danmark sendt ud i mørket i en kæmpe nedtur med et 25-27 nederlag.

Assistenttræner Henrik Kronborg fortæller til Ekstra Bladet, at et bestemt dansk våben skal lykkes for, at der kommer to point på kontoen.

- Vi vil rigtig gerne straffe Ungarn i deres returløb, og det har også været et godt våben for os, selvom vi ikke lavede så mange kontramål mod nordmændene. Det er jo en fase, hvor vi gerne vil lave nogle nemme mål.

Hvad er Ungarns største styrker?

- De har en voldsom fysik, og de har nogle stærkt skydende bagspillere, især på venstreback, og så er Bánhidi (Bence, red.), meget svær at håndtere, når man står alene med ham.

- Det er primært deres to mod to spil med deres meget dygtige stregspiller Bánhidi (Bence, red.), hvor vi sætter ham på en backsene eller ud på en af vores små fløjspillere, som vi defensivt skal løse.

Danske spillere i jubel efter sejren over Norge. Foto: Jens Dresling

Godt sammentømret hold

Kronborg nævner, at Danmark fik problemer i Bygma Cup, da ungarerne gik langt frem på danskerne.

Assistenttræneren pointerer, at sammenholdet på det ungarske hold er stærkt, da mange af deres spillere tørner ud for enten Veszprem eller Pick Szeged i hjermlandet.

Der er dog et men...

Ungarerne har også været ramt af skader som det danske hold, og det fik blandt andet betydning i ungarernes sidste kamp i den indledende gruppe mod Sverige.

- Jeg synes, at Sverige og Ungarn spillede lige op i meget af kampen, hvor svenskerne trak fra til sidst. Måske også i qua af, at Bodó måtte gå ud, så de skulle køre lidt for meget på den unge venstre back Ligetvári (Patrik Ligetvári, red.), siger Henrik Kronborg.

Også ramt af skader

Højre backen Zsolt Balogh har været ude for ungarerne i et par kampe. Til gengæld er den ungarske stjerne Laszlo Nagy med i forhold til deres opgør ved Bygma Cup. Om Balogh eller Bodó når at blive klar til kampen mod Danmark er uvist.

Danmarks hold har også fået ridser i lakken. Den dybeste ridse er, at René Toft er færdig ved VM. Det bekymrer dog ikke Henrik Kronborg.

Skal I tænke anderledes i forsvaret, nu hvor René Toft er ude af turneringen?

- Ja, det betyder, at der skal en ny spiller ind i stedet for René. I går løste Møllgaard det rigtig godt, og Simon Hald gjorde det rigtig godt. Vi har også Zachariassen, som kan gå ind og spille.

- Man skal hele tiden forholde sig til skader, men det gælder også for de andre hold. Det er vi sikker på, at vi nok skal klare. Vi har utrolige dygtige spillere, som taktisk er klar til at omstille sig hurtigt fra kamp til kamp.

Danmark spiller mod Ungarn 20:30 i aften, mandag venter Egypten på samme tidspunkt, mens naboerne fra Sverige nok får Boxen til at koge på onsdag.

