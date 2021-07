Skadede spillere frygter OL-afbud

To skader mandag, afgang til Tokyo onsdag. Virkelig dårlig timing, og landstræneren skal allerede tirsdag have en vurdering af, om han skal seate Morten Olsen og Emil Jakobsen på flyet.

- Det er jeg jo nødt til. Jeg flyver ikke afsted med to mand, der ikke kan deltage. Så mange er vi heller ikke, og det vil også udfordre træningerne derovre, siger en Nikolaj Jacobsen med nypløjede panderynker.

- Jeg vil strække mig langt for at få Morten med. Han bliver vigtig for os, men nu må vi se. Jeg gider heller ikke stå og gætte.

Hvis han skulle falde ud, er Michael Damgaard så alternativet?

- Ja, det vil det være.

Er det nemt i forhold til arrangørerne at bytte spillere ud på dette tidspunkt?

- Nej! Det her ville vi gerne have været foruden. Jeg tror, Mortens skade er en lille forstrækning, og det skulle ikke holde ham ude af OL – men væk fra træning i nogle dage. Emil skal undersøges tirsdag, og så må vi tage den derfra.

Hvad synes du om kampen?

- Jeg mindes ikke, at vi har dækket så dårligt op som i dag. Det var rigtigt ærgerligt, og jeg er selvfølgelig ikke tilfreds – specielt ikke defensivt. Vi skal huske, at Sverige undervejs mistede Jim Gottfridsson, og Sverige med/uden ham er to forskellige hold, siger Nikolaj Jacobsen.

Emil Jakobsen får behandling. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Han og dem, der vil, høvler hjem til familien og holder fri frem til onsdag kl. 11, når truppen mødes i Kastrup. Emil Jakobsen tager også hjem, men får nok at se til, fordi han efter syv minutter vrikkede voldsomt rundt på foden.

- Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg var helt alene og så ryger jeg op på spidsen af foden og vrider hele vejen rundt. Det gjorde nas, og den er pænt stor nu, men det er svært at vide, hvor slemt det er, før jeg har fået den scannet. Jeg kan trods alt gå på den, og det er et godt tegn.

Emil Jakobsen har ikke været plaget af ankelskader og har ikke været nødt til at spille med skinne.

Er du bekymret for, om det koster OL?

- Meget! Jeg er nervøs, det er jeg. Jeg tænker, jeg skal give besked i morgen, for måske skal der en ny med. Jeg har ikke snakket med Nikolaj endnu, men jeg forestiller mig, han vil have en med, der er 100 procent sikker.

Bag Jacob Holm sidder Morten Olsen i gråt og bag ham Emil Jakobsen med bekymring malet i ansigtet. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Sdanpix

Morten Olsen fik en forstrækning under opvarmningen.

- Jeg mærkede bare et stik i venstre læg, da vi under opvarmningen skulle spurte.

Er du bekymret for, at det kan drille i ugevis?

- Ja, selvfølgelig er jeg det.

Har du erfaring med forstrækninger?

- Ja, når man kommer op i min alder, så får man det. Jeg har haft to i løbet af sæsonen, og den sidste gik heldigvis over i løbet af ti dage eller deromkring, så det er jo egentlig positivt. Nu må vi se. Problemet er jo, at vi skal flyve onsdag, erkender manden, der for fem år siden tryllede under OL i Rio.

Det skulle han gerne gøre igen i Tokyo.