Skader og fødsler vælter ned over VM-holdet

AARHUS (Ekstra Bladet): Henrik Toft blev lyskeskadet under fodboldspil tidligt i træningen onsdag, Hans Lindberg fik en forstrækning i læggen til sidst, Mikkel Hansen tjekkede ud af truppen og ind i privaten til barsel. Niklas Landin fik torsdag en forstrækning under opvarmningen.

Det kører ikke problemfrit for Nikolaj Jakobsen og VM-truppen, der dog uden problemer og større dikkedarer smaskede Ungarn 33-19 i testkamp ét.

- Niklas Landin har fået et lille stræk oppe omkring lysken under opvarmningen, men det er ikke noget, der er alarmerende lige nu. Jeg har altså ikke overblik over omfanget, men ifølge de tests, der er blevet lavet, er det ikke noget, vi bør være nervøse for. Men nu må vi se, hvordan det reagerer i morgen og i overmorgen, siger Nikolaj Jacobsen.

- Hans Lindberg er jeg ikke så nervøs for. Det handler mere om sikkerhed.

Mikkel Hansen er til gengæld ikke skadet, men skarpskytten var omvendt langt væk fra Aarhus torsdag aften. Men far var han åbenbart endnu ikke blevet på det tidspunkt.

- Naturen kan jeg simpelt hen ikke gøre noget ved. Det er en situation, vi tager dag for dag, og først og fremmest håber vi, at fødslen går godt, når den kommer. Resten må vi tage derfra, siger landstræneren, der har bevilget PSG-spilleren en art barselsorlov på forskud.

Henrik Tofts skade… Betyder det ikke, at håndboldspillere skal holde op med at spille fodbold?

- Nej, det kan sgu ske i alle andre bevægelser også. Jeg tror ikke, det havde noget med fodbolden at gøre. Han gled ud, og det kunne jo lige så godt være sket i en forsvarsbevægelse, så jeg tror ikke, vi kan give fodbolden skylden, siger Nikolaj Jacobsen.

Nikolaj Jacobsen og Niklas Landin, der blev skadet under opvarmningen. Målmanden har tidligere gennemført en slutrunde med lyskeproblemer, og det gik knap så godt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

En frustreret Henrik Toft så kampen fra tilskuerrækkerne og forklarede efterfølgende:

- Det er selvfølgelig ikke noget optimalt tidspunkt. Det er gået rigtig fint de seneste måneder hjemme i klubben, og det gik fint her i lejren, indtil der var en lille fiber, der skulle melde sig nede i lyske-området.

- Det er et utroligt ærgerligt tidspunkt i og med, jeg har set frem til denne forhåbentlig lange januar måned. Den startede ikke helt som planlagt, men det kan jeg ikke gøre noget ved nu. Jeg håber, jeg kan bidrage med noget på et eller andet tidspunkt, siger Henrik Toft.

Stregspilleren blev i første omgang meldt ude i hvert fald i 14 dage – det vil sige en uge ind i VM. Han håber, det går stærkere.

- Alle scenarier er i spil. Der er ikke nogen garantier. Jeg bliver her i landsholdslejren og får behandling. Om jeg kan spille om en uge, det er svært at sige, siger sallingboen, der er blevet ultralydsscannet.

- Nu ved vi, hvor dybt og hvor, den sidder og kan behandle ud fra det. Det betyder, at jeg forhåbentlig kan komme i gang på et eller andet tidspunkt, siger en ærgerligt Henrik Toft.

