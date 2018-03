Skadet Lotte Grigel går glip af EM-kvalifikationskampe

Det kvindelige danske håndboldlandshold må klare sig uden Lotte Grigel i de kommende EM-kvalifikationskampe mod Tjekkiet senere i marts.

Playmakeren har ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Håndbold Forbund meldt afbud på grund af en skade i foden.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har i stedet udtaget Nadia Offendal fra Odense Håndbold.

Danmark skal 21. marts møde Tjekkiet i Plzen, og tre dage senere mødes de to hold igen i Aarhus.

Danmark fører sin EM-kvalifikationsgruppe med fire point for to kampe, mens Tjekkiet er nummer to med tre point.

Slovenien er nummer tre med et point, mens Island er sidst i gruppen uden point.

Danmarks trup til kampene mod Tjekkiet ser således ud:

Målvogtere: Sandra Toft, Althea Reinhardt.

Stregspillere: Stine Bodholt, Kathrine Heindahl, Sarah Iversen.

Fløjspillere: Trine Østergaard, Simone Böhme, Fie Woller, Lærke Nolsøe.

Bagspillere: Mette Tranborg, Louise Burgaard, Line Jørgensen, Stine Jørgensen, Mie Højlund, Nadia Offendal, Mia Rej, Anne Mette Hansen, Kristina Jørgensen.

