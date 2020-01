Skæbnekamp mod de nye venner

MALMØ (Ekstra Bladet): Den danske playmaker, Rasmus Lauge, kommer til at stå overfor sine nye ’landsmænd’, når Danmark i aften løber ind i Ungarn i det, der er blevet en skæbnekamp for de danske verdensmestre.

Før denne sæson skiftede Lauge tyske Flensburg-Handevitt ud med den ungarske storklub, Veszprem, hvilket naturligvis giver ham et vist kendskab til aftenens modstander. Han kan hurtigt konstatere, at Ungarn er svækket, fordi holdets normale playmaker, Mate Lekai, er ude med en skade.

- Det er et stort tab for dem. Det ville det være for ethvert hold, for han er en dygtig spiller. Han er en af topplaymakerne i verden. Han har bundet det ungarske landshold sammen i mange år.

- Det er en svækkelse, men ellers har deres helt store force været, at de har stillet et rigtig godt forsvar op de sidste mange år. Med dygtige målmænd inde bagved. Det er en irriterende modstander, for de er dygtige og fysisk stærke. Vi ved, hvad de kan gøre ved os, hvis vi ikke er klar til kamp, siger Lauge.

Det ungarske angrebsspil er i høj grad lagt an på at skabe plads til den store, stærke og meget scoringssikre stregspiller, Bence Banhidi.

Artiklen fortsætter under billedet...

Bence Banhidi, i rød trøje, bliver en stor udfordring for Danmark i aftenens kamp. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Det er et system, som Rasmus Lauge kender særdeles godt fra Veszprem, hvor han arbejder under den spanske cheftræner Davis Davis.

- Jeg har fået nyt kendskab til, hvordan håndbold bliver forstået. Jeg har fået det spanske system op under neglene. Jeg er blevet udfordret rigtig meget, men jeg forsøger at tage det til mig, samtidig med at jeg skal udvikle mit eget spil.

- Spillet er meget centreret omkring store stregspillere, hvor det gælder om at vinde rummene. Du skal kunne trække en modstander til dig, så man kommer i overtal og kan spille stregen fri. På det danske landshold kører vi meget mere duelspil, hvor det er mand mod mand, og hvor vi på den måde skaber rummet.

- I har en voldsom spor og flot trup i Veszprem. Får du spillet det, du gerne vil?

- Ja, det synes jeg. Men det er også anderledes. Bare 20-30 minutter efter en kamp føler jeg mig egentlig frisk igen. Jeg føler mig ikke helt brugt og har ikke behov for at ligge mig hjem på sofaen.

- Det skyldes måske, at jeg har fået styrketrænet en masse. Kroppen har fået det virkelig godt. I Tyskland var det bare kamp efter kamp efter kamp, men her har jeg fået lov til at styrketræne mere, end jeg har gjort i rigtig mange år.

- Det er en af fordelene ved at flytte til Ungarn. Jeg sover også oftere i min egen seng, for vi har ikke så mange rejsedage som i Tyskland.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mod Island var Rasmus Lauge og Danmark i knæ. Det må gerne blive anderledes i aften. Foto: Lars Poulsen

- Desuden har vi en fantastisk hjemmebane. Du finder næppe bedre stemning i nogen anden håndboldarena i Europa. Det har altid for mig været et af de fedeste steder at spille, og nu har jeg hjemmebane der. Det er sjovt.

- De store kampe for os er i Champions League. Den turnering er vigtig for klubben. Kravet er, at vi skal vinde Champions League, og det var også en af årsagerne til, at jeg tog derned. Jeg vil forbandet gerne løfte det trofæ. Men det er et benhårdt felt i år.

- Vi ligger fint til at få andenpladsen i vores gruppe. Den er ret vigtig, så vi ikke løber ind i Paris eller Barcelona i en kvartfinale. Det gælder for alt i verden om at ramme Final Four, for der kan alt ske, siger Rasmus Lauge.

En anden fordel ved at flytte til Ungarn er, at han har fået mere tid med sin familie, som udover hustruen tæller to børn.

- Vores datter, som nu er lidt over to år, er i vuggestue, og er faldet rigtig fint ind. Det er en ungarsk vuggestue/børnehave med forskellige internationale tiltag. Der er for eksempel engelske sangtimer og engelske undervisningstimer.

- Alle pædagoger snakker engelsk, så vi kan få at vide, hvordan hendes dag er gået. Det er dejligt, at vi kan kommunikere. Men hun kommer også til at lære ungarsk. Det går lynhurtigt for de der små sjæle. Hun får forhåbentligt et godt sprogøre, siger Rasmus Lauge.

