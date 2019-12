Skæbnekamp venter: Kun en sejr er nok

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Drømmen om Tokyo lever efter sejren over Holland, og Danmark har tænkt sig igen at lægge hal til den kvalifikationsgruppe, Danmark kan komme i – HVIS landsholdet slutter VM i top syv.

Den ekstra mulighed for en plads efter EM sidste år i Frankrig er nemlig tæt på at være forduftet, fordi Ungarn ER ude af VM – og Rumænien ser ud til at slutte skidt. Begge nationer sluttede over Danmark ved EM.

- Vi har søgt om i givet fald at arrangere Danmarks OL-kvalgruppe og regner med at få besked en uge eller to efter VM, siger sportschef Morten Henriksen.

I første omgang skal Sandra Toft og Co. slå Serbien onsdag og vil dermed som minimum ende på den fjerdeplads, der giver en kamp om den livsvigtige syvendeplads med fireren fra den anden gruppe.

- Vi har stor erfaring i at arrangere slutrunder og havde begge OL-kvalifikationspuljer før Rio i 2016. Derfor kan man håbe, at IHF vil skele til de erfaringer og tildele os en gruppe, siger Morten Henriksen.

I 2016 klarede mændene som bekendt skærene. Kvinderne kuldsejlede med nederlag til Rumænien og Montenegro.

Der er intet officielt, men i Norge har de for længst slået fast, at de får lov at arrangere mændenes OL-kvalifikation, mens Frankrig og Tyskland bliver værter for to andre grupper.

IHF vil ikke igen sige god for, at en nation arrangerer OL-kval for både mænd og kvinder, så de tre er ude – med mindre en af nationerne bliver europamester i januar. Ungarn skulle have budt ind på kvindesiden, men i teorien kan så fjerne destinationer som Senegal, Nordkorea, Argentina og Kina komme i spil for kvindernes vedkommende.

Det helt store spørgsmål er så, hvad der sker med Rusland i olympisk sammenhæng efter WADA’s indstilling til IOC om at udelukke den mægtige nation fra Legene i Tokyo.

Men for at holde det simpelt: Danmark skal slå Serbien onsdag og måske ud i en kamp om den livsvigtige syvendeplads fredag – med mindre Holland snubler mod Sydkorea. Så kan Danmark ende i en kamp om femtepladsen.

Serbien kan derimod i teorien ende i VM-semifinalen, hvis alt flasker sig. Men den store stregspiller Dragana Cvijic har kun ét i tankerne.

- Vi kommer fra et lille land, hvor vi skal kæmpe for alt. Hvis vi en gang til kan komme til OL, vil alle være ligeglade med, hvad vi kan nå ved dette mesterskab.

Sandra Toft er helt enig:

- Vi lever i turneringen og i forhold til den OL-kvalifikation, og det er det vigtigste.

