Skal fylde tomrummet

Hvor god og bred er den danske VM-trup egentlig? Det får vi muligvis et svar på i aften, når Congo er modstanderen i den kolde hal i Granollers.

Fredag fløj den ledbåndsskadede playmaker Mia Rej hjem til Danmark, og derfor skal der ændres på den normale startopstilling.

31-årige Rej var dirigenten i det danske angreb og træner Jesper Jensens forlængede arm på banen.

Nu må andre påtage sig rollen, og landstræneren opererer i første omgang med to muligheder:

- På kort sigt bliver det en blanding af Kristina Jørgensen, (23) og Simone Petersen, (24) og mig selv, der måske skal tage lidt mere styring ude fra bænken. Rej er den markante spilstyrer, men det er Simone og Kristina også vant til i henholdsvis Herning-Ikast og Viborg. Og så må vi se, hvor meget jeg selv skal tage styring, siger Jesper Jensen.

Kristina Jørgensen siger til Ekstra Bladet, at holdet nu skal forsøge at fylde hullet ud efter Mia Rej med nye konstellationer.

- Hun har bidraget mega positivt til vores spil, og det er selvfølgelig et tomrum, når vi mister en så god spiller.

Kristina Jørgensen har et veludviklet blik for spillet. Foto: Lars Poulsen.

- Du får selv en større rolle. Hvordan ser du frem til det?

- Jeg tager det stille og roligt. Jeg skal ikke ændre mig som håndboldspiller. Jeg giver den gas, når jeg kommer ind og prøver at hjælpe holdet på bedst mulig vis.

- Hvordan synes du selv, at du er kommet i gang her ved VM?

- Det gik fint mod Tunesien. Vi fik sat vores overtalsspil godt op og fik en masse gode chancer. Det gik også godt forsvarsmæssigt og i kontrafasen. Vi er godt tilfredse.

- Det virker til, at overtalsspillet med dig og Simone Petersen sidder lige hvor det skal. Er det noget, I har brugt meget tid på i træningshallen?

Simone Petersen har fundet ind i et fint samarbejde med Kristina Jørgensen i det danske overtalsspil. Foto: Lars Poulsen.

- Faktisk ikke. Vi trænede det to gange i fem minutter i sidste uge. Vi tager det stille og roligt og ser situationerne. Vi er heldigvis også vant til at spille det hjemme i klubberne. Dog ikke helt på samme måde, som vi spiller det på landsholdet. Vi gør det, så godt vi kan, og så er det da fedt, at I også synes, at det ser godt ud.

- Har du og Simone Petersen en aftale om, hvem der lægger den sidste aflevering?

- Nej, hvis man kender mig og Simone lidt personligt, så ved man godt, at vi helst ikke skal have faste rammer. Vi skal ikke tage beslutninger, inden vi står i situationen. Vi siger til hinanden hver gang, at vi tager det roligt, ser på situationen og så vælger vi det rigtige, siger Kristina Jørgensen.

