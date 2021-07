Skal spille i diktaturstat: 'En helvedes masse penge'

Aalborg Håndbolds direktør mener ikke, at det skal være op til håndboldklubben, om de skal spille VM for klubhold i Saudi-Arabien eller ej

Aalborg Håndbold annoncerede torsdag på deres hjemmeside, at klubben i oktober skal til Saudi-Arabien for at spille IHF Super Globe, der også er kendt som VM for klubhold.

De danske mestre er blevet inviteret til turneringen qua andenpladsen i sidste sæsons Champions League-turnering, men der har efterfølgende været kritiske røster fremme om deltagelsen, da turneringen foregår i det diktatoriske kongedømme Saudi-Arabien.

Direktør for Aalborg Håndbold, Jan Larsen, mener dog ikke, at det skal være op til klubben, om man skal deltage i turneringer i lande som Saudi-Arabien. Det er ifølge direktøren myndighedernes ansvar.

- Vi holder os til den danske regering eller Udenrigsministeriet. Det er jo ikke os rent politisk, der skal stå på mål for, hvordan man regerer i Saudi-Arabien. Hvis myndighederne siger, at det er en dårlig idé, at vi tager afsted, så gør vi det selvfølgelig ikke, siger Jan Larsen, der nævner, at det er en svær balance mellem sport og politik.

- Vi er sportsfolk, og vi følger de retningslinjer, den danske regeringer giver. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan vi ellers skulle håndtere det.

- Der har jo efter nyheden i går været kritiske reaktioner på deltagelsen - også blandt jeres egne supportere. Hvad tænker du om det?

- Det er et frit land, og folk kan jo komme med deres mening omkring det, og det har jeg også stor respekt for. Som udgangspunkt så tager vi derned for at spille VM for klubhold, og så har vi en forventning om, at de mennesker, der arrangerer det, har styr på det, der skal være, siger direktøren.

Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, mener, at det må være op til myndighederne at bestemme, om sportsfolk skal deltage i sportsbegivenheder i Saudi-Arabien. Foto: Ernst van Norde

- Man burde holde sig langt væk

Men det kan være problematisk, at Aalborg Håndbold vælger at takke ja til at deltage, når turneringen skal afholdes i det diktatoriske kongedømme.

Det mener sportsjournalist og kommentator på Ekstra Bladet Jan Jensen, som i mange år har fulgt diktatoriske regimers forsøg på at bruge sportsbegivenheder til at hvidvaske deres image, som de senere år er blevet kaldt 'sportswashing'.

- Der er jo ingen, der tvinger dem til at stille op. Det er ikke en turnering, som man skal deltage i. Der er sikkert en helvedes masse penge i det, men så er man også bare med til 'sportsvaske' regimet, siger Jan Jensen, der mener, at klubberne burde holde sig derfra.

- Saudi-Arabien er jo et styre, hvor man halshugger kritikere af styret, kvinder bliver voldsomt undertrykt og alt muligt andet, som gør, at man burde holde sig langt væk fra det. Man burde ikke bruge sporten til vaske et regime som det saudiarabiske.

Sådan så det ud, da Barcelona vandt IHF Super Globe i 2018. Dengang blev turneringen holdt i Qatar. Foto: Noushad/Ritzau Scanpix

Presset kampprogram

Ekstra Bladets Jan Jensen påpeger, at udover den politiske problemstilling kan det også have fysiske konsekvenser for spillerne, da turneringen ligger midt i sæsonen i et allerede presset kampprogram, hvor spillerne også skal fokusere på den hjemlige liga, pokalturneringen og Champions League.

- Når så mange herhjemme klager over det hårde kampprogram, som spillerne skal igennem, så var turneringen i Saudi-Arabien netop et sted, man godt kunne skære fra, lyder der fra journalisten.

Men kritikken om de mange kampe er direktør Jan Larsen langt fra enig i. Han mener ikke, at de ekstra kampe bliver et problem for klubben.

- Selvfølgelig spiller vi mange kampe, men vi har en bred trup. Det er VM for klubhold, tror du ikke gerne, vi vil vinde det? Der har aldrig været et dansk hold med. Vi er da stolte over, at vi er berettiget til at deltage i det her og tager derned for at vinde.

- Så skal vi spille nogle ekstra kampe, det er vi godt klar over. Vi piver ikke over det, så har vi bare en bred trup. Vi har 19 spillere, og der må kun være syv inde på banen af gangen, så vi har spillere nok, siger Jan Larsen.

Aalborg Håndbold er direkte kvalificeret til kvartfinalen i IHF Super Globe, som spilles fra 4. oktober til 10. oktober.