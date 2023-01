Skal testes: VM kan være slut om lidt

Der er træningspas, der er vigtigere end andre.

Søndag er Rasmus Lauge til et af de vigtigere.

For består han ikke den test, landstrænerduoen Nikolaj Jacobsen og Henrik Kronborg har sat op for ham, er VM forbi.

Hvis ellers noget kan være forbi, når det aldrig er begyndt.

Lauge har været ude med en lægskade, siden dagen før VM-premieren mod Belgien sidste fredag.

Dag for dag har han kæmpet en kamp for at blive klar, og dag for dag har han og Jacobsen tålmodigt måtte forklare, hvordan det med bittesmå skridt er gået fremad.

Og det er ikke nogen jubeloptimistisk landstræner, der overværer Lauges test. Det sagde han forud for træningen til den danske presse i Malmö Arena.

- Består han ikke testen, er det ikke aktuelt, at han kommer i spil ved VM. Så er det så lang tid, siden han har trænet, at det er urealistisk at tro på, at han kommer med.

- Jeg er ikke specielt positiv, lad mig sige det sådan. Men vi håber jo. Ingen tvivl om, at Rasmus er en vanvittig dygtig spiller, og vi kunne godt bruge noget mere fysik på backpladserne også defensivt, sagde Nikolaj Jacobsen.