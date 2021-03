Skal under kniven: De fjerner hele lortet!

Nikolaj Jacobsen fik den ventede dom i går: Hans smadrede venstre knæ kan ikke repareres, og derfor må han indstille sig på en operation, hvor hele knæet bliver erstattet af plast, hærdet metal og cement.

- De tager hele lortet, siger han efterfulgt af et ’hæhæ’ som nok mest skyldes, at han på forhånd godt var klar over, at i hans tilfælde var løsningen hverken en kvart eller en halv protese.

- Der er ingen grund til at købe en lille bil, når man kan få en stor, siger han.

Landstræneren slap selv uden om den corona-bølge, der skyllede over dele af landsholdet efter samling og kampe i sidste uge. Derfor var han uden problemer i stand til at slæbe knæet med til forundersøgelse i går.

- Jeg er blevet indstillet til operation, så nu afventer jeg bare en dato. Som det ser ud nu, bliver det nok lige efter påske, men der kan også komme et afbud, så jeg bliver opereret inden. Men altså… 14 dage eller tre uger, så sker det.

- Jeg glæder mig til det, selv om jeg ikke ser frem til de smerter, som jeg ved kommer efter sådan et indgreb. Omvendt har jeg været vant til at have ondt i det knæ i så mange år, at jeg nok overlever, siger Nikolaj Jacobsen.

Han har tidligere beskrevet sin tilstand sådan:

- Jeg kan ikke gå i ti minutter, uden det hæver og gør ondt. Det påvirker min nattesøvn, fordi gigten konstant murrer, og jeg kan ikke træne muskulaturen op, fordi smerterne jager som knive i knæet. Der er ingen brusk tilbage, knæet er totalt slidt ned.

Operationen betyder, at Nikolaj Jacobsen kan være gående og fungerende, når landsholdet i juli efter alt at dømme drager til Tokyo for at forsvare det nu fem år gamle guld fra Rio de Janeiro.

Til gengæld må han måske scratche fra dele af samlingen om fem uger, når Danmark skal spille EM-kvalifikationen færdig mod Schweiz ude og Finland hjemme.

- Alt afhængig af operationen satser jeg på at være med i noget af samlingen, men jeg kan nok ikke flyve med til kampen i Schweiz. Jeg tænker og håber, jeg kan være med til træningerne i ugens løb i Danmark, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark satte tingene på plads i Aalborg og sikrede definitivt billet til EM næste år - spørgsmål er er, hvor meget landstræneren kan deltage i næste samling. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Han slap uden om den coronabølge, der ramte landsholdet efter den sidste samling. Hans Lindberg testede positiv tirsdag, og i går skete det samme for Lasse Møller og Jacob Holm. Brødrene Landin, Henrik Møllgaard, Lasse Andersson, Simon Hald og Mads Mensah blev tvunget i isolation.

- Jeg har ikke hørt om flere, så jeg tror, det holder sig der, siger Nikolaj Jacobsen.

Med storsejren over Nordmakedonien i Aalborg søndag har Danmark kvalificeret sig til EM i januar 2022, men førstepladsen i gruppen er blevet vigtigere end ellers, fordi 13. pladsen fra EM i Sverige sidste år bider holdet i røven i forhold til seedning.

Det får betydning for den næste landsholdsudtagelse.

- Det er klart, at jeg nok havde kaldt flere nye spillere ind, hvis vi var sikret på at blive etter. Men jeg er også nødt til at overveje, om nogle spillere er så slidte, at de har bedre af at holde en uge fri, siger Nikolaj Jacobsen.

- Vi går efter førstepladsen, men det bliver ikke for enhver pris. Det program, spillerne skal igennem nu, er ubarmhjertigt – som det også var inden samlingen. Der er spillere, der er i kamp hver anden dag, noterer Nikolaj Jacobsen.

