Skal være mor

Stine Jørgensen kommer ikke til at spille mere håndbold i 2020/21-sæsonen.

Årsagen er dog ikke en grim skade, men nogle langt mere lykkelige omstændigheder.

Den danske håndboldprofil og hendes mand, badmintonspilleren Jan Ø. Jørgensen, venter nemlig barn. Fødslen er sat til 21. juni.

Det skriver Jørgensens arbejdsgiver, tyske Bietigheim, på sin hjemmeside.

- Jeg er ovenud lykkelig og glæder mig til den kommende tid. Jeg vil gerne takke de ansvarlige i Bietigheim, som virkelig har støttet mig i denne situation. Jeg vil støtte holdet, så godt jeg kan på min egen måde. Jeg planlægger at komme tilbage på banen efter min graviditet, siger Stine Jørgensen.

Hun er ikke med for Danmark ved det igangværende EM. Den nu tidligere landsholdsanfører meddelte i maj, at hun ikke længere havde lyst til at spille for nationalmandskabet.

Udmeldingen kom, kort efter at landstræner Jesper Jensen havde udeladt Jørgensen i sin første landsholdstrup. Jensen mente, Jørgensen havde brug for en pause, men det var hun ikke enig i.

I sommer skiftede Stine Jørgensen Odense Håndbold ud med Bietigheim. Det er hendes første ophold i en udenlandsk klub.

